Înainte ca Antena 1 să anunțe data oficială la care va începe „The Ticket”, Libertatea a stat de vorbă cu Mihai Bendeac despre faptul că, în sfârșit, a ajuns să lucreze alături de Mona Segall. Asta după ce timp de aproximativ trei ani, actorul s-a aflat în proces cu postul de televiziune, deoarece în anul 2022 a părăsit brusc emisiunea „iUmor”.

Mihai Bendeac s-a întors la Antena 1

În cadrul interviului pe care i l-am luat lui Mihai Bendeac am vrut să aflăm cum se află actorul la o nouă „descălecare” la Antena 1, după ce în trecut a mai părăsit postul TV și, la fel ca și acum, s-a întors, până la urmă, tot în trustul Intact.

„Știi care e chestia, eu nu le consider așa și nu am considerat niciodată că eu sunt undeva. Înțelegi? Pentru mine, în momentul de față, este important că lucrez cu doamna Mona Segall. Iar doamna Mona Segall este o instituție în sine. Am descoperit un om așa cum mi-l închipuiam, un om care aproape că nu înseamnă altceva decât televiziune. Un om care nu cred că are viață privată, un profesionist desăvârșit. Și mi s-a întărit convingerea fermă, cunoscând istoria televiziunii din România, că este, de departe, cel mai bun om de televiziune pe care l-am avut vreodată”, a spus Mihai Bendeac în exclusivitate pentru Libertatea.

În continuare, celebrul actor a dezvăluit și că simte că se aseamănă foarte mult cu Mona Segall, deoarece amândoi se dedică cu totul meseriei și, de cele mai multe ori, ajung să nu mai aibă viață privată, ci să se gândească doar la muncă.

Actorul și Mona Segall se dedică foarte mult carierei profesionale

„Da, mă regăsesc. Cred totuși că doamna Mona Segall este ceva mai echilibrată decât sunt eu. Dar da, mă regăsesc, pentru că la fel, din păcate sau din fericire, mi-am dat seama că, pe măsură ce am înaintat în vârstă, aproape că nu mai însemn altceva decât lucrurile astea, stii? Adică sunt foarte multe situații când mă trezesc de dimineață și am senzația, zic: «Bă, s-a trezit artistul, în pana mea! Bă, omul încă mai doarme. Bă, nu se poate…»!

Eu cred că așa m-am dresat, nu știu cum Dumnezeu… Adică eu nu cunosc altceva, eu nu cunosc un alt fel de viață. Și atunci, cumva, da, cel mai probabil o să fac asta până la sfârșitul vieții. Am încercat, la un moment dat, să-mi iau trei zile în care să mă oblig să nu mă gândesc la nimic profesional. N-am putut! Jumătate de oră am rezistat”, a mai afirmat Mihai Bendeac în exclusivitate pentru Libertatea.

Din juriul emisiunii „The Ticket”, care începe la Antena 1 pe 6 septembrie 2025, la ora 20.00, vor face parte Mihai Bendeac, Delia, Maurice Munteau, Anca Dinicu și Micutzu (Cosmin Nedelcu), iar prezentatori vor fi Cătălin Bordea și Nelu Cortea.