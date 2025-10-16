Ashley Graham, supermodelul american plus-size, a revenit pe podiumul Victoria’s Secret Fashion Show în 2025. Evenimentul, care a avut loc pe 15 octombrie la New York, a marcat a doua apariție a lui Graham în cadrul acestui spectacol iconic.

Întoarcerea lui Graham pe catwalk-ul Victoria’s Secret a fost anunțată cu doar trei zile înainte de eveniment, printr-o postare comună pe Instagram a brandului și a modelului. Această apariție subliniază angajamentul continuu al mărcii față de diversitate și incluziune.

Ținuta spectaculoasă a lui Ashley Graham

Pentru momentul său pe podium, Graham a purtat o lenjerie neagră seducătoare, cu detalii din dantelă. Piesa de rezistență a ansamblului au fost aripile uriașe negre, realizate din pene, care includeau o trenă impresionantă.

Completând look-ul, modelul a optat pentru pantofi cu toc negri simpli și un păr aranjat în stil bouncy blowout. Graham a radiat încredere și bucurie în timp ce a defilat pe podium, zâmbind și pozând pentru fani. Această apariție subliniază evoluția brandului Victoria’s Secret către o reprezentare mai diversă a frumuseții feminine.

Pregătirea pentru spectacol

Într-un video postat pe Instagram, Graham a împărtășit entuziasmul său pentru energia ridicată a show-ului Victoria’s Secret. Ea a dezvăluit că în ziua evenimentului și-a dus copiii la școală având deja machiajul complet, înainte de a se prezenta la Victoria’s Secret pentru probele finale.

Reflectând asupra experienței sale, Graham a declarat pentru PEOPLE anul trecut: „Mă simt foarte entuziasmată. Nu sunt nervoasă, și totul este foarte sigur, nu o să avem nimic care să iasă în evidență, ceea ce mă face să mă simt bine, astfel încât pot să defilez, și sunt sincer mai entuziasmată doar pentru reprezentarea completă care va avea loc în timpul spectacolului”.

Evoluția Victoria’s Secret

Revenirea show-ului Victoria’s Secret în 2024, după o pauză de șase ani, a marcat o schimbare semnificativă în abordarea brandului. Compania a promis o nouă viziune, păstrând în același timp glamour-ul caracteristic. Inițial, Graham a ezitat să se alăture show-ului, având în vedere criticile anterioare aduse brandului pentru lipsa diversității corporale. Cu toate acestea, după discuții deschise cu liderii mărcii, ea s-a simțit confortabil să devină parte din familia Victoria’s Secret.

„La început, când m-au rugat să fiu în spectacol, am fost puțin ezitantă pentru că a existat un ADN al brandului care a fost foarte greu de făcut parte pentru atât de mulți ani, pentru atâția dintre noi, mai ales crescând cu brandul și nu întotdeauna potrivindu-ne în brand și brandul nefăcând mărimi pentru noi”, a explicat Graham pentru PEOPLE în 2024.

Spectacolul din 2025

Ediția din acest an a Victoria’s Secret Fashion Show a avut loc din nou la New York, locul de naștere al evenimentului. Alături de Ashley Graham, au defilat modele renumite precum Alessandra Ambrosio, Alex Consani și Gigi Hadid. Pentru al doilea an consecutiv, Victoria’s Secret a ales doar artiste feminine pentru spectacolul muzical. Lineup-ul din acest an a inclus nume precum Missy Elliott, Karol G, Madison Beer și grupul K-pop TWICE.

