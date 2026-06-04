Sorin Grindeanu a anunțat ce face PSD, după ce Eugen Tomac a fost nominalizat premier de către Nicușor Dan

„România și românii au nevoie, cât mai rapid, de un Guvern! Partidul Social Democrat este deschis să discute cu prim-ministrul desemnat Eugen Tomac în vederea coagulării unei majorități parlamentare. PSD dorește să știe care este viziunea prim-ministrului desemnat atât despre programul de guvernare al viitoarei sale echipe executive, cât și despre componența acestei echipe. Ulterior, conducerea PSD va supune discuției interne concluziile acestor consultări cu prim-ministrul desemnat”, a scris Grindeanu pe Facebook.

Pentru a susține noul Guvern, PSD își dorește respectarea următoarelor principii:

reluarea investițiilor și stimularea economică pentru a recupera locurile de muncă pierdute;

protejarea românilor cu venituri mici și medii;

susținerea IMM-urilor românești.

Eugen Tomac, numit în octombrie 2025 consilier prezidențial onorific pentru relația cu românii de pretutindeni, este varianta de prim-ministru pe care președintele Nicușor Dan a propus-o astăzi, 4 iunie, Parlamentului. Din acest moment, Tomac are la dispoziție 10 zile pentru a prezenta Parlamentului programul de guvernare și lista miniștrilor, ca să ceară votul de încredere.

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