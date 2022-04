Întotdeauna și-a asumat peripețiile prin care a trecut de-a lungul anilor, însă actorul continuă să surprindă pe toată lumea cu ceea ce făcea încă din adolescență. Puțini știu că Augustin Viziru a ajuns și în arest în străinătate, după ce a fost confundat.

Invitat la emisiunea „Fiță cu Adiță”, care apar online pe canalul de YouTube „theXclusive”, fratele lui Lucian Viziru a povestit de ce a ajuns în arest în Germania.

Adiță Voicu: „Probleme cu legea ai avut vreodată?”

Augustin Viziru: „Nu!”

Adiță Voicu: „Ai stat vreodată și tu măcar 24 de ore pe circă?”

Augustin Viziru: „Am stat, am stat! Dar nu în România.”

Adiță Voicu: „Erai în Germania, în trecere…”

Augustin Viziru: „Și chiar n-am făcut nimic. Am fost confundat”

Augustin Viziru a condus de la 16 ani și avea o mașină furată

Poveștile din viața actorului nu se opresc aici. La vârsta de 16 ani, el și-a cumpărat o mașină care era furată. Deși nu împlinise vârsta majoratului, Augustin Viziru se urca la volan și conducea. Deși poate părea o scenă desprinsă dintr-un film, acestea sunt întâmplările prin care a trecut actorul până în prezent.

„Am trăit frumos. Din păcate, s-au schimbat generațiile. Acum sunt alte tipuri de distracții. Aveam mașini șmechere dintotdeauna. Prima mașină mi-am cumpărat-o la 16 ani. Mi-am luat un Ford Probe, care era furat. Avea acte de Germania și era din Italia. Conduceam, dar ce conduceam.

Până la serviciile secrete ne omoară politrucii. De ce lăsăm birocrații să decidă cine investește în România?

„Am avut mult noroc la viața mea”

Mi-a și poansonat-o cineva, care lucra pe undeva. Mi-a bătut cineva seriile în mașină, că nu era niciuna în România. Am luat seria de la un Ford Probe din `89 și a mea era modelul din `93 și eu am pus actele alea pe aia. M-a oprit Poliția, țin minte și acum! Ăla poansonase seria, dar nu apucase să vopsească și mi-a pus autocolant negru. Când mi-a zis polițistul să ridic capota… (…) Na, am scăpat! Am avut mult noroc la viața mea”, a povestit Augustin Viziru.

