În vârstă de 41 de ani, Augustin Viziru a jucat în mai multe proiecte de succes, în telenovele la Acasă TV, în filme românești, dar și în seriale de televiziune. Invitat în emisiunea online a lui Radu Tibulcă, actorul a fost întrebat care a fost cel mai bine plătit rol al său. A evitat răspunsul, însă a dat de înțeles că e actor cu state vechi și că pentru un rol are un comision pe măsură.

„Eu eram considerat un actor scump. Dar eu, în același timp, în comparație cu ce se întâmpla, mi se părea foarte puțin. (…) Am fost la un casting de curând și am dat probă și toată lumea aplauze, apoi am ieșit afară, era toată lumea: Îmi pare rău, Augustin. Nu avem buget pentru tine.

De ce m-ai mai chemat atunci? Ideea este că piața de la noi e ca peste tot. Dacă nu o să ne mobilizăm toți actorii, pentru că sunt foarte mulți actori talentați, pentru că noi avem actori talentați, nu o să scăpăm de mentalitatea: Lasă că vin eu pe mai puțin”, a spus el pe YouTube.

„În America puteam să iau câteva milioane pe an”

Augustin Viziru e de părere că dacă ar fi avut aceeași meserie în altă țară, lucrurile ar fi stat altfel. „Trebuie să ridicăm o ștachetă la care toți actorii să putem să ne permitem să trăim din treaba asta bine. Păi, dacă mă nășteam în America, nu mai trebuia să fac nimic niciodată. La 1.200 de episoade filmate? În America puteam să iau câteva milioane de an.

Ideea este că nu sunt bani ca afară, dar sunt. Se duc prin alte părți banii. Noi nu avem nici piața necesară, nu avem banii pe care i-ar avea Germania la un proiect sau Spania, Italia, Franța. Acolo sunt alte audiențe. Sau în America. la 300 de milioane de oameni sunt alte audiențe față de aici”, a mai completat actorul.

„Am jucat mulți ani la cazinou”

Recent s-a aflat și despre viața lui Augustin Viziru, pe vremea când juca la cazinou. „Știe toată lumea că am jucat foarte mulți ani la cazinou. De fiecare dată când apăreau reacții că joc la cazinou, eu eram șocat de ce, de parcă jucam pe banii lor. Eu cu banii mei făceam ce voiam eu.

Nu regret, chiar dacă am pierdut foarte mulți bani la cazinou de-a lungul anilor, în același timp cred că dacă nu jucam la cazinou și deschideam o afacere, dădeam faliment. Așa, m-am distrat. Am făcut tot ce am vrut eu”, a spus actorul care de aproximativ șase ani nu mai merge la jocurile de noroc.

