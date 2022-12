Augustin și Lucian Viziru nu se mai înțeleg și nu mai reușesc să aibă o relație bună. Cei doi comunică foarte rar și s-au distanțat foarte mult. În podcast-ul „Vin de-o poveste”, actorul a povestit de ce nu se mai înțelege cu fratele său.

„E o perioadă, cum au fost multe perioade între mine și Lucian, în care nu ne înțelegem foarte bine. Comunicăm destul de rar. Veșnica poveste a vieții noastre… Nu știu ce ne ține separați așa. Nu înțeleg. Nici mie nu îmi vine să trag către el, nici lui nu îi vine să tragă către mine. Când eu vorbesc despre familie, fratele meu este carne din carnea mea. Eu cu el am crescut, cu el am mâncat din farfurie, cu el m-am jucat, cu el am riscat. Am făcut tot cu el! Faptul că ajungem pe rahaturi să nu mai vorbim sau să vorbim rar și să… e evident că și eu greșesc, și el. Dar nu pot să înțeleg ce poate să intervină între doi frați, că nu există… Nu ne certăm pe bani, nu ne certăm pe femei, nu ne certăm pe nimic. Adică nu… Și totuși nu reușim să dialogăm, să ajungem unul la celălalt, să ne înțelegem punctele de vedere.

„Probabil tot sistemul a făcut să mă cert, să am discuții în contradictoriu cu fratele meu”

Pentru mine e frustrant, pentru că am școala lui tata. Am învățat că cel mai bine este să îți ții familia aproape. Nu am conștientizat asta până nu a apărut Maria. Nu cunoșteam noțiunea de familie și acum îmi e greu să mă adaptez. Când am avut prima relație tot singur eram. Toate schimbările astea, tot ce s-a întâmplat până la vârsta asta, eu am avut noroc. (…) Probabil tot sistemul a făcut să mă cert, să am discuții în contradictoriu cu fratele meu. Dacă eram în pom amândoi… Am și eu vină, dar și el are vină. Sistemul ăsta, alergarea asta, disperarea asta de a alerga și a obține niște chestii de care, de fapt, nu ai nevoie. Rar găsesc care să fie la fel de sinceri ca mine. Eu văd lucruri”, a declarat Augustin Viziru în podcastul lui Radu Țibulcă.

„Eu nu am avut niciodată o concurență cu fratele meu”

Au jucat împreună în seriale de televiziune, însă între ei nu a existat niciodată o concurență. Augustin Viziru a povestit cum a dat fratele său, Lucian, cu piciorul la o carieră de succes în actorie.

„Eu nu am avut niciodată o concurență cu fratele meu. Într-adevăr, la un moment dat, eu am luat asccensiune foarte puternică atunci când am intrat în Buftea. Eu am intrat acolo printre cei mai mari actori pe care i-a avut România vreodată. Eram bun pe ceea ce făceam, numai că Lucian era la fel de bun. Vă povestesc eu, cum că s-o supărara… ăsta e adevărul.

El în «Inimă de țigan» murea, dar pentru că personajul său a fost atât de iubit, el a «reînviat» și a jucat Rubinul în «Regina». S-a terminat «Regina» și nu a fost încântat de personaj, pentru că juca rolul unui bețiv, că nu era ce trebuie… Îl influența lumea. Fratele meu e un tip foarte credul. Se gândea că dacă își face el separat, cum el boem… După ce s-a terminat «Regina» urma «Aniela». Cu două zile înainte să înceapă filmările s-a dus în birou la Ruxandra Ion și i-a zis că renunță la actorie, în speranța că face un nou proiect cu echipa. S-a dus a țipat că pleacă și a plecat singur, că ceilalți au zis că mai stau un pic. El a plecat și în loc să își calce pe orgoliu, a mers cu orgoliu mai departe și a găsit tenisul în Germania. În actorie vârsta nu e un criteriu. Cam asta s-a întâmplat. Am reușit să fac în așa fel încât să-l fac să vină acasă. Soția sa și-a găsit un job în România”, a mai povestit actorul.

„Am aflat de pe Instagram și YouTube că are concert”

Trupa Gaz Pe Foc s-a reunit în această vară la UNTOLD. Augustin Viziru nu a fost anunțat de Lucian că are concert în Cluj, iar el a aflat de pe internet că fratele său va urca din nou pe scenă.

„A avut un concert cu trupa Gaz Pe Foc la UNTOLD, foarte drăguț, dar n-am fost nici acolo. Am aflat de pe Instagram și YouTube că are concert. A mai avut concert și în București, iar acolo am vrut să merg. Voiam să o duc pe Maria să-l vadă cântând, numai că mai are și fiica mea toane și nu am reușit să ajung.

„Fratele meu este mai tare, mai șmecher decât mine de 10.000 de ori”

Pe mine dacă mă întrebi acum și peste 10 ani, fratele meu este mai tare, mai șmecher decât mine de 10.000 de ori și așa o să fie până o să mor, la toate capitolele. Nu o să fiu eu mai tare decât fratele meu niciodată. Nu știu dacă e noblețe, dar asta simt. O să mai treacă anii peste noi. O să ne relaxăm. Toată lumea are situații și întâmplări. Eu nu m-am luat după nimeni. Am făcut întotdeauna ce am considerat eu să fac”, a declarat Augustin.

