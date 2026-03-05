Aurelian Temișan, dezvăluiri despre viitorul emisiunii „Te cunosc de undeva”: „Nu trebuia dezbinat acel juriu”

Temișan a făcut câteva dezvăluiri despre atmosfera din spatele camerelor și a mărturisit că privește cu nostalgie perioada în care show-ul era la apogeu.

Artistul își amintește cu drag de anii în care juriul era format din Andreea Bălan, Ozana Barabancea, Andrei Aradits. Potrivit lui Aurelian Temișan, acea formulă a fost cea care a consacrat emisiunea și care a creat o chimie specială în platou.

Artistul este de părere că acel juriu nu ar fi trebuit schimbat, considerând că echilibrul dintre membri era unul perfect.

Schimbări importante în echipă

În ultimii ani, show-ul a trecut prin mai multe schimbări. Actorul Andrei Aradits a părăsit proiectul, iar în actuala formulă a juriului a intrat Ilona Brezoianu, care i-a luat locul Andreei Bălan.

Deși aceste modificări au fost făcute pentru a aduce un suflu nou emisiunii, Aurelian Temișan crede că formula originală rămâne cea mai potrivită. Artistul nu exclude însă posibilitatea ca, la un moment dat, juriul să revină la forma inițială care a făcut emisiunea atât de apreciată de public.

Viitor incert pentru emisiunea „Te cunosc de undeva”

Dincolo de schimbările din juriu, Aurelian Temișan a adus în discuție și o problemă mai mare: viitorul emisiunii. Potrivit artistului, există șanse ca Antena 1 să renunțe la show-ul care ani la rând a fost unul dintre cele mai urmărite din grila de programe.

Deși nimic nu este confirmat oficial, posibilitatea ca „Te cunosc de undeva” să nu mai continue, iar acest lucru i-ar întrista pe mulți dintre fanii emisiunii.

„Eu cred în posibilitatea de a reface juriul așa cum era inițial, cu Andrei Aradits, cu Andreea și eu cu Ozana, pentru că acela a fost un juriu care nu trebuia să se clintească de la masă, nu trebuia să existe intervenții, din punctul meu de vedere. Nu trebuia dezbinat acel juriu, nici atunci când am plecat noi trei, eu cu Ozana și cu Andreea și a rămas doar Aradits un sezon, nici plecarea lui Aradits, care a fost justificată, că a prins un film la Pro Tv, până la urmă el e actor, l-am salutat și am zis Doamne-ajută să ne mai vedem în viața asta. Dar acum cred că și Andrei ar putea să revină, Andreea de asemenea. Șansele ca să se mai facă „Te cunosc de undeva” sunt minime, darămite să se revină la aceeași formă a juriului”, a declarat Aurelian Temișan pentru cancan.ro.

