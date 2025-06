Într-un interviu pentru Click, Mariana Moculescu și-a amintit de perioada în care ea și Horia Moculescu erau căsătoriți. Spune că pe atunci situația financiară a compozitorului era prosperă. „Horia a avut o casă, la Băneasa, dar a vândut-o, pentru că acolo veneau artiștii, în vizită, ca să se simtă bine, să râdă, să danseze și să cânte, apoi tot greul rămânea pe capul lui Horia, să facă ordine.

Prin urmare, a vândut casa, cu grădină, de la Băneasa, și rău a făcut, acum era bine să stea la aer curat. A mai avut încă un teren, de vreo cinci hectare, pe lângă Timișoara, pe care, tot așa, l-a vândut. Ce a făcut cu banii? S-au dus pe anumite lucruri.

Acum mai deține, din câte știu, apartamentul din centrul Bucureștiului, de lângă Parcul Cișmigiu, de 142 mp, cu trei camere, living, sufragerie, două balcoane, două bucătării, o baie și o toaletă de serviciu, două holuri, plus o cămăruță de serviciu. Acest apartament probabil că îl va primi moștenire Nidia, fiica noastră. Poate că mai are și alte bunuri.

Ar fi bine, ca să îi rămână toate Nidiei, să ducă o viață liniștită. Horia a și știu să facă bani, dar a avut și această patimă, a jocurilor de noroc. A mai cheltuit din ei și pe acest viciu. Horia Moculescu a fost mereu productiv, a avut, aș putea zice, o energie creatoare de bani”.

Cine l-ar ajuta acum pe Horia Moculescu

Despre veniturile actuale ale compozitorului, Mariana Moculescu a făcut câteva precizări suplimentare, inclusiv despre potențialul sprijin din partea unor apropiați: „Horia primește o pensie cam mică, după cum și declara pe la televizor, dar, datorită anilor de muzică, cred că mai ia ceva în plus, din drepturile de autor.

Am auzit că mai are și ceva rude bogate, care s-au stabilit în România, după o viață în Canada, și că mai primește ceva ajutor și din partea lor. Mai mergea, ca președinte de juriu, pe la concursurile muzicale, mai încasa ceva bani, sume frumușele”.

În ceea ce privește locuința în care au trăit împreună, Mariana a mărturisit, tot în exclusivitate pentru Click!, că ar accepta să revină acolo, dacă Horia ar fi de acord: „De ce, nu? M-aș întoarce acolo, au fost și moment frumoase, a fost și o perioadă de armonie, în acel apartament. Mi-aș aduce aminte de acele momente, acolo am crescut-o pe Nidia. Cu mare drag și cu toată inima m-aș întoarce acolo, în apartamentul de lângă Cișmigiu”.

Ce pensie are Horia Moculescu

În 2020, compozitorul, pianistul și interpretul Horia Moculescu, pe atunci în vârstă de 82 de ani, a primit prin poștă vestea că pensia i-a fost micșorată, în urma unor recalculări. Membru al Uniunii Compozitorilor, Horia Moculescu a dezvăluit la România TV că dosarul său de pensie a fost recalculat, iar pensia i-a fost tăiată cu 300 de lei.

„Înainte cu două săptămâni am primit un material voluminos așa cu recalcularea pensiei mele prin care mi se spune că nu mai am 1.895 de puncte, ci am 1.700. Mi-a venit acest material și apoi mi-a venit pensia”, a precizat Horia Moculescu la România TV.

Compozitorul a continuat: „Eu aveam o pensie nesimțită, vă dați seama, după 42 de ani de muncă, 2.385 de lei, o imensitate, și mi-a venit cu 300 de lei mai puțin”.

„M-am interesat și eu la oamenii legii și am aflat că această recalculare, dacă s-ar face ar intra în vigoare din 2021, apoi zice că pensia în plată nu va putea scădea nici după recalculare. Problema foarte mare la recalcularea mea nu s-a ținut cont de un lucru esențial”, a mai spus Horia Moculescu.