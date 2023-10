Tudor este fiul Gabrielei Firea din căsnicia ei cu Răsvan Firea, care s-a stins din viață la vârsta de 54 de ani. Ulterior, fosta jurnalistă și-a refăcut viața alături de Florentin Pandele, primarul din Voluntari, alături de care are doi băieți.

Acum, Tudor Firea, în vârstă de 28 de ani, a fost în centrul atenției, căci s-a căsătorit cu Eva. Gabriela Firea a fost cea care a anunțat cu bucurie că băiatul ei a făcut nunta, care a început cu cununia civilă oficiată de Florentin Pandele, apoi cu cununia religioasă și apoi s-a încheiat cu petrecerea de nuntă, care a avut loc la restaurantul unui hotel de lux din centrul Bucureștiului, de lângă Ateneul Român.

Mesajul Gabrielei Firea pentru nora ei

Pe Facebook, Gabriela Firea a postat mai multe fotografii de la eveniment, dar a avut și un mesaj: „Casă de piatră, Tudor-Ștefan și Eva Emilie! ??? Toată viața mi-am dorit o fată și acum o am, ca soție a primului meu băiat.

Noi, alături de Nicoline și Matthew Lesley – părinții miresei, dragii nași Cătălina și Gigi, întreaga familie și prietenii iubitori vă dorim să aveți împreună o viață lungă și frumoasă, casa plină de binecuvântări, credință, înțelegere din priviri, iertare rapidă atunci când apar mici discuții. Asta înseamnă dragostea deplină! Cea mai mare bucurie a unei mame este să-și vadă copiii sănătoși, împliniți, la casa lor. Mulțumim Bunului Dumnezeu pentru această mare bucurie! ?❤️”.

La petrecere au fost prezenți, printre sutele de invitați, și Adrian Năstase, Mitică Dragomir, Anghel Iordănescu, Marcel Pavel și Mirela Vaida. Prezentatoarea de la „Acces Direct”, care e și actriță, dar și cântăreață, a întreținut atmosfera la eveniment.

Mirela Vaida, prezentatoare și cântăreață la nunta fiului Gabrielei Firea

Pe Instagram, Mirela Vaida a postat fotografii de la petrecere, dar a avut și câteva cuvinte pentru Gabriela Firea, cu care are o prietenie de mulți ani. „Am avut bucuria de a participa la unul dintre cele mai frumoase și mai emoționante evenimente din viața oricărei mame: cununia primului născut!?❤️ @gabrielafirea a fost „soacră mare”! ? Eu am participat și am cântat și la botezurile celor doi băieți mai mici ai Gabrielei, așa încât am fost cu atât mai onorată să iau parte la cununia lui Tudor și a Evei, aseară, într-un eveniment superelegant și exclusivist. (…)

Mă bucur pentru Gabriela, pentru că mă leagă de ea o prietenie veche: amândouă suntem moldovence?, suntem mame de 3 copii, ne leagă carieră în TV, pentru că am fost colege și, nu în ultimul rând, lumea zice că semănăm: purtăm cărarea și bretonul pe aceeași parte, avem bărbia ascuțită ? și… suntem cele mai mari petrecărețe!? Noi două stăm pe ringul de dans toată noaptea!?

Felicitări, dragă Gabi, și îți mulțumesc că ai avut, din nou, încredere în mine să îmi dai pe mână un așa eveniment grandios, pe care l-am prezentat cu tot dragul și în care am cântat cu multă bucurie, alături de mari artiști ai României! ❤️??Felicitări mirilor și casă de piatră! Abia așteptăm următoarele evenimente fericite!”.