Prezentatorul de la Antena Stars e foarte discret când vine vorba despre familia sa, mai ales despre băiatul lui. Dan Capatos e căsătorit de 23 de ani, iar rodul iubirii dintre el și soția Monica e Andrei. Băiatul are 11 ani este campion la tenis. El este înscris la Dinamo, clubul sportiv de suflet al tatălui său, și se află pe locul 52 în topul FRT (Federația Română de Tenis), scrie fanatik.ro.

Pentru prima oară, băiatul a apărut la TV, a acordat un interviu pentru „Showbiz Report”. Spune că joacă tenis cu pasiune și că se antrenează zilnic pentru a deveni din ce în ce mai bun. „Facem totul cu pasiune, în fiecare zi o oră și jumătate, cu tot cu pregătire fizică, trei ore. Mai avem timp și de școală și chiar avem rezultate foarte bune.

Eu mă aflu pe locul 52, la 12 ani. Am câștigat mai multe turnee. Am în jur de 15 cupe în FRT. Mai am medalii și la amatori, dar cele mai importante sunt din FRT. Mama mă susține cel mai mult. Fotbalul nu era pentru mine, era dur. Tenisul este elegant, nu este cu bătaie, cu lovituri. La fotbal m-a dus tata. Mă susține și tata în tenis, dar el vrea mai mult fotbal. Încă mai speră”, a spus băiatul lui Dan Capatos pentru Antena Stars.

Andrei are un program bine pus la punct. Are grijă să respecte orele de masă, la care evită prăjelile, dar și antrenamente. Școala e pe primul loc pentru el, iar mai apoi tenisul. „Încercăm să evităm prăjelile. Dimineața am antrenament de la 9 la 10:30, pe urmă am școală 5-6 ore, iar apoi meditații sau pregătire fizică. Școala este pe primul loc și după aia tenisul. Mama și tata sunt acolo la fiecare meci. M-am antrenat cu tata, dă foarte bine”, a mai povestit Andrei.

Motivul pentru care Dan Capatos l-a ținut ascuns pe Andrei

În podcastul lui Cătălin Măruță, Dan Capatos a explicat de ce își ține băiatul departe de camerele de filmat. Andrei nu a apăruse până atunci în nicio emisiune de televiziune. Prezentatorul spune că băiatul lui are timp pentru toate și își va alege singur dacă își dorește o viață publică.

„Noi da, vorbim, dar nu la nivelul ăsta la care vorbim acum. Vorbim în felul în care să îl fac să înțeleagă că eu sunt cel mai bun prieten al lui. Eu am aplicat altfel de tehnică. Eu nu l-am scos în față. Mi s-a părut că va avea destul de mult timp la dispoziție în care să fie abordat de lumea rea din jur și l-am lăsat în felul lui și în zona în care s-a simțit ok. Sunt eu destul de vulnerabil, de vizibil, ca intimitate, practic nu avem intimitate, și nu vreau să o transfer de acum. Deocamdată își vede de treaba asta cu sportul, am ales varianta de a-l ține cât mai puțin vizibil.”, a mai explicat prezentatorul pe Youtube.

