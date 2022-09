Într-o postare pe Facebook, Mariana Ionescu Căpitănescu a anunțat că nunta lui Corneliu Botgros a avut loc. Tot ea a fost cea care a și distribuit primele imagini cu mirele Corneliu și mireasa Angela. Și socrul mare a fost în centrul atenției, Nicolae Botgros a apărut îmbrăcat într-un costum elegant, cu cămașă și cravată.

„Sunt onorată să particip la celebrarea căsătoriei lui Corneliu Botgros și a Angelei. Să le urăm: Casă de piatră! Fericire și noroc!”, a notat pe Facebook cântăreața de muzică populară.

Tot ea a dezvăluit că în ziua nunții, Corneliu Botgros a mers la mormântul mamei, al Lidiei Bejenaru Botgros, care a murit în iulie 2021. „Împreună cu familia Botgros, un moment de reculegere la mormântul Lidiei Bejenaru Botgros.”, a scris Mariana Ionescu Căpitănescu în dreptul fotografiei de pe Instagram în care apar mirii și socrul mare, îmbrăcați deja în hainele de nuntă, lângă mormântul plin cu flori al interpretei de muzică populară.

Nicolae Botgros a suferit mult după moartea soției lui, deși a recunoscut că a înșelat-o. „Pierderea aceasta și ruptura din suflet sunt enorm de grele. Cu Lidia ne cunoaștem de la 15 ani. Am învățat la Soroca împreună. Am viețuit împreună 50 de ani, o viață de om. Două luni nu ne-au ajuns până la jubileu (n.r. – nunta de aur). Nimeni nu a crezut, nici noi nu am crezut că problemele de sănătate sunt atât de grave.

Noi am mers la o consultație, iar apoi la o investigație și, după asta, ni s-a propus să mergem la intervenție. Este vorba de cancer la colon, care se răspândește foarte repede. Peste câteva zile de la investigații s-a făcut intervenția. După prima operație, noi am discutat, am glumit, am plimbat-o prin salon, dar după trei-patru zile a fost nevoie și de-a doua operație, pentru că ceva nu era în regulă”, mărturisea el într-o emisiune de televiziune, la trei luni de la moartea soției. Lidia Bejenaru Botgros a fost o cunoscută interpretă de muzică populară.

