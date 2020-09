Bebe Cotimanis, actorul din “Vlad”, va fi vocea Prima TV din această toamnă

Din 5 octombrie, celebrul actor Bebe Cotimanis va fi vocea postului Prima TV.

El este una dintre cele mai cunoscute voci din România și din această toamnă se va auzi atât pe Prima TV, cât și pe televiziunile sportive ale grupului Clever, Look Sport, Look Sport 2, Look Sport 3, Look 4K.

Bebe Cotimanis are o bogată experiență în domeniu și este cunoscut telespectatorilor pentru rolurile sale în seriale de televiziune, dar și un actor îndrăgit al teatrului românesc, jucând în piesele Teatrului Nottara.

El mai este cunoscut și din filmele “Hotel de lux”, “Epicentru” sau “Amen”. În prezent, Bebe Cotimanis face un rol de excepție în serialul “Vlad”, de la PRO TV.

În această toamnă, Bebe Cotimanis va anunța toate noutățile de la Prima TV odată cu trecerea la emisia HD și va da “culoare” tuturor materialelor video de promovare ale posturilor sportive Look.

