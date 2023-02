Actorul care joacă în seriale de televiziune, în filme și la teatru dezvăluie că nu s-a descoperit în totalitate, chiar dacă are 68 de ani acum. „Nu cred că o va face cineva decât atunci când trece granița și se întâlnește cu cel de sus! Apropo de chestia aceasta, nu o văd ca pe o fatalitate, ca pe un lucru rău – trecerea dincolo. O consider o simplă trecere.

La câte treceri am avut eu în viața asta, abia aștept să am și unele în celelalte vieți. Mai ales pragul acesta este interesant, de la una la alta! Știu că vom trăi cu siguranță în continuare”, a explicat actorul, care nu are mari dorințe de ziua lui.

Nici așteptări nu are, e fericit cu tot ce i se întâmplă, cu tot ce trăiește atât în carieră, cât și pe plan personal. „În viața mea nu prea mi-am dorit lucruri. Ele mi s-au întâmplat și am fost fericit cu ele. Bineînțeles în afară de momentele nasoale prin care trecem toți. Am obținut vinul din strugurii care mi-au fost dați. Paharul acela l-am umplut cu bucuria momentelor care mi-au fost date să le trăiesc.

Și am știut să mă bucur și în continuare mă bucur de ceea ce am. Prietenii mă cunosc și știu că nu mi-am dorit niciodată să joc un rol. De ce nu mi-am dorit?! Poate pentru că am jucat într-una și nu am avut timp să visez ca un actor care stă pe margine și ar vrea să joace ceva. M-a preocupat într-atât ceea ce am de făcut, ceea ce am de jucat, ca să fac cât mai bine, încât nu am avut timp și nici nu vreau să am vreodată să mă gândesc că aș vrea să joc ceva”, a mai explicat el.

„Trebuie să găsim fericire în lucrurile pe care le avem, să băgăm în seamă ce avem”

Întrebat de Fanatik de ce anume se teme, Bebe Cotimanis a adus în discuție războiul. „Îmi este teamă să nu înceapă războiul! Îmi este teamă să nu vină cutremurul devastator peste noi. Să nu ni se trimită ceva ce nu merităm. Am stat în banca noastră, în limitele noastre, dar… și îmi mai este teamă de ceva, de alegeri de fiecare dată, pentru că nu găsim oameni pe care să-i alegem.

Cu siguranță vor apărea, pentru că în momente grele apar oamenii care trebuie. Va fi cineva care să spună – hai să stăm în limitele noastre și să ne redobândim demnitatea. Am pierdut-o, noi ca popor. Am fost trimiși prin străinătate, am fost împinși, noi ca nație. Visez ca toți românii să se întoarcă în țară”, a adăugat actorul.

„Trebuie să găsim fericire în lucrurile pe care le avem, să băgăm în seamă ce avem și să nu ne bazăm fericirea pe lucruri pe care ne dorim să le dobândim. Nu știm dacă le vom dobândi! Nu timp cât timp vom mai trăi pe acest pământ. Principalul este ca Dumnezeu, atunci când ne ducem dincolo, să ne găsească pe plus, să ne prindă pe gând bun!”, a mai declarat Bebe Cotimanis, care s-a declarat un om credincios.

În prezent. Bebe Cotimanis trăiește o poveste de iubire cu Iulia Dumitru. Împreună ei o susțin la Survivor România 2023 pe Ada Dumitru, care e actriță și fiica Iuliei Dumitru.

