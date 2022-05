Lucian Viziru a revenit în România, după ce șapte ani a locuit în Germania. Are un nou proiect aici, propriul podcast pe Youtube. Printre invitații lui se numără și Bebe Cotimanis, actorul alături de care a jucat în serialele de acum câțiva ani difuzate pe Acasă TV.

Sunt prieteni buni, se cunosc de multă vreme, așa că Bebe Cotimanis l-a invitat pe actor chiar la el acasă. Cu această ocazie și-a prezentat și locuința fanilor. Actorul a povestit că locuiește într-o comună din apropiere de Pitești, alături de partenera lui de viață. „Suntem în comuna Bogați, sat Glîmbocelu. Se spune că aici sunt cei mai gospodari oameni din Argeș, așa că sunt fericit”, a spus el.

Bebe Cotimanis are o casă foarte spațioasă, cu etaj. Are mai multe camere la partener, dar și la etaj, unde e și un balcon deschis. Pentru relaxare și aer curat, Bebe Botimanis și-a aranjat o grădină cu iarbă verde și pomi fructiferi.

VEZI GALERIA FOTO

De toate acestea, actorul se bucură alături de iubita lui. „Iulia Dumitru este partenera mea de viață de vreo 4 ani. Ne simțim foarte bine împreună. Totodeauna m-am temut să stau lângă o actriță. E o chestie dificilă. Jucăm împreună. De regulă vii acasă și zici: Am avut spectacol, am venit acasă, mamă! Dar ea răspunde: Am avut și eu, nu știu dacă ți-ai dat seama”, a povestit Bebe Cotimanis în podcast, conform Antena 1.

Întrebat despre cel mai fericit moment din viața lui, actorul a explicat. „Nu pot să-ți spun chestia asta. Pentru mine fericirea nu există. Fericirea e drumul spre fericire. Nașterea copiilor. Alea au fost niște momente extraordinare. Alea sunt fericiri carnale, naturale. Restul sunt împliniri. Pe plan profesional mă simt tot timpul împlinit. Pentru că nu am jucat niciodată ce nu mi-a plăcut”, a mărturisit Bebe Cotimanis.

