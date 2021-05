Bebe Cotimanis, în lacrimi, în direct la TV, când a aflat de moartea lui Ion Dichiseanu

Vestea că Ion Dichiseanu a murit a căzut ca un trăsnet peste Bebe Cotimanis, prezent în studioul emisiunii Exclusiv VIP de la Prima TV. Minute în șir, acesta nu și-a putut opri lacrimile.

„Dichi, dragule, ai fost și ești un lord. Îți mulțumesc pentru tot ce ai însemnat pentru familia ta, pentru copil, pentru viața noastră, pentru filmul și teatrul românesc. Să ai drum în lumină, prietene, tu ești obișnuit cu lumina, ai stat în lumina refectoarelor.

Mi-a plecat un prieten bun, am făcut turnee cu «Pluralul englezesc». Dichi este un domn și știu că ne aude. Sunt mândru că am jucat împreună atât cât am jucat. Pe scena de la Nottara. Îmi pare rău că nu am apucat să te mai invit într-un spectacol al vieții tale, pe scena de la Nottara”, i-a povestit îndurerat Bebe Cotimanis lui Cristi Brancu, prezentatorul emisiunii.

Pentru actor a fost și un prilej bun de a-și rememora aventurile prin care a trecut alături de cel care i-a dat viață lui Pierre Vaillant în „Toate pânzele sus”. „Eram la Timișoara. Pe scena Naționalului. Și mirosea a plescaviță, așa că, după spectacol, restaurantele erau deschise până la 12 noaptea, am mers să mâncăm. Niște fete care erau în fața restaurantului ne-au cerut să facem câteva poze.

Când am terminat de mâncat a venit una dintre fete și ne-a invitat la club. Am zis: Eu merg, dar îl luați și pe domnul Dichiseanu. Și ne-am urcat într-un taxi. Îl întreb pe Dichi: De când nu ai mai fost într-un club? Zice: «Eu nu prea am mers.» Am ajuns într-o discotecă și până la 6 dimineața ne-am îmbătat cu șampanie cu fire de aur”, își amintește Bebe Cotimanis clipele de neuitat petrecute lângă marele actor.

Trupul neînsufleţit al actorului Ion Dichiseanu va fi depus vineri, la ora 13.00, în foaierul Teatrului Nottara, iar cei care doresc îi vor putea aduce un ultim omagiu, se arată într-un comunicat transmis, joi seara, de Teatrul Nottara.

Actorul s-a stins din viață la vârsta de 87 de ani. El avea grave probleme de sănătate și era internat de trei luni la Spitalul Clinic de Urgenţă Floreasca din București. Informația a fost confirmată pentru Libertatea de Bogdan Oprița, purtătorul de cuvânt al spitalului.



