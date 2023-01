După despărțirea de soția sa, Bebe Cotimanis a început o relație cu Iulia Dumitru. Ada Dumitru, concurentă la Survivor România 2023, este fiica iubitei actorului. Bebe Cotimanis o susține pe Ada și urmărește fiecare ediție a emisiunii de la PRO TV.

„Ada se descurcă bine în concurs, suntem foarte mândri de ea. Aseară (n.r. – marți) strigam în casă, în fața televizorului și eu, și Bebe, și bunica «hai Ada». Nu m-am uitat până acum la această competiție televizată, dar acum pot să zic că mă declar fanul ei numărul 1. Avem emoții mari pentru ea, însă am încredere că o să se descurce și o să fie bine. Știu că Ada poate și este o fată foarte echilibrată. A făcut toată viața ei sport, a sărit cu parapanta și cu parașuta, a făcut și surf. Nu îmi fac probleme.

Am unele emoții când mă gândesc că nu se hrănesc bine. Atunci când a plecat în Republica Dominicană am dus-o la aeroport și am avut ultimul contact vizual cu ea. Noi avem un ritual al nostru așa că atunci când ne-am despărțit i-am zis «să nu uiți să mănânci ciocolată». Ea nu a mâncat în ultima perioadă prea bine, dar sper să fie ok. Bebe o susține necondiționat în tot ceea ce face. Am fost la aeroport cu toții atunci când a plecat”, a declarat Iulia Dumitru, mama Adei, pentru Click!.

Cine este Ada Dumitru de la Survivor România 2023

Ada Dumitru, în vârstă de 25 de ani, a acceptat provocarea de a face parte din echipa Faimoșilor, la „Survivor România” 2023. Aceasta nu a mai participat la show-uri de televiziune până acum.

Ada Dumitru este actriță de meserie. Ea lucrează la Teatrul Alexandru Davila din Pitești și pentru meseria de actor a fost pregătită și de Susan Batson, profesoara de actorie a lui Nicole Kidman, scrie protv.ro. Ea a absolvit Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică I.L. Caragiale, București, în anul 2017, iar debutul l-a avut chiar încă de la vârsta de 15 ani. Mama ei e Iulia Dumitru, iar tatăl vitreg e actorul Bebe Cotimanis, care are o relație de ani de zile cu mama ei, dar nu s-au căsătorit încă.

Cine sunt Faimoșii de la Survivor România 2023

Cei care au acceptat cea mai puternică provocare din lume sunt: DOC, Kamara, artiști cunoscuți în lumea muzicii, Ionuț Iftimoaie, campion de kickbox, Sebastian Dobrincu, unul dintre cei mai tineri și de succes antreprenori și artiști din țară, Remus Boroiu, specialist în transformarea corporală, Jorge, cântăreț și prezentator cu o vastă experiență pe scenă, Ștefania Stănilă, campioană în lumea gimnasticii, Bianca Patrichi, coregrafă, Ada Dumitru, actriță, Carmen Grebenișan, creatoare de conținut și antreprenor, dar și Vica Blochina, una dintre vedetele TV cunoscute de toți cei de acasă.

Care este premiul la Survivor România 2023

Cei 24 de concurenți, 11 din echipa Faimoșilor și 13 din echipa Războinicilor, luptă pentru titlul de Survivor și marele premiu în valoare de 100.000 de euro.

