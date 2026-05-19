Fie că postează din casă, din curte sau din sala de teatru, fie la repetiții sau în timpul spectacolelor, filmulețele pe care actorul le arată fanilor devin de cele mai multe ori virale.

Recent, Bebe Cotimanis s-a filmat în grădină, acolo unde a plantat diferite legume. Iar vedetele acestui sezon sunt roșiile pe care vedeta le-a pus… cu susul în jos!

„Printre stropii de ploaie, roșiile mele au început să prindă viață”, a scris actorul pe TikTok, în dreptul clipului video care are peste 350.000 de vizualizări, aproximativ 15.000 de like-uri și câteva sute de comentarii.

„Cum stăm cu roșiile? Ce-i asta? Cine știe ce-i asta? Într-o țară în care toate lucrurile sunt cu susul în jos, așa am pus și eu roșiile astea. Am luat găletușe de cinci lei și am pus roșii cherry. Ele sunt foarte bine păzite dacă au busuioc lângă ele. Busuiocul este aici, fiecare găletușă cu busuiocul ei. De-abia aștept să înflorească, să-i dau cu ceva să se mențină floarea și vă invit să gustăm împreună din roșiile cu susul în jos”, spune Bebe Cotimanis în filmulețul care s-a viralizat în mediul online.

„Am 20 de ani, dar niciodată nu m-am gândit să pun roșiile cu susul în jos”, „Știi grădinărit precum actorie”, „Vocea inconfundabilă de la PRO TV”, „Sunt foarte interesată de toată treaba asta. Vrem update la roșiile cu susul în jos”, „Legendă, tot respectul”, „Este o metodă cunoscută și eficientă” și „Am văzut că în China se practică de zeci de ani” sunt doar câteva dintre reacțiile fanilor de pe TikTok.

