Parfumul preferat al prințesei Diana

Prințesa Diana nu ieșea niciodată din casă fără parfum, iar una dintre aromele sale favorite era Diorissimo, creat de Dior. Lansat în 1956, parfumul este considerat unul dintre cele mai cunoscute parfumuri florale ale casei franceze.

Potrivit autoarei Ann Chubb, care a scris despre secretele de stil și frumusețe ale familiei regale britanice, Diorissimo s-a numărat printre parfumurile preferate ale prințesei Diana la începutul anilor 90.

Diorissimo a fost creat în jurul unei note centrale inspirate de lăcrămioară, floarea preferată a lui Christian Dior. Parfumul mai conține accente de iasomie, crin, liliac și mosc alb, rezultând o aromă florală proaspătă și delicată.

De-a lungul anilor, formula parfumului a fost ajustată, însă Diorissimo și-a păstrat eleganța florală pentru care a devenit celebru. În prezent, parfumul este disponibil și pe site-ul oficial Dior, unde este vândut la prețul de aproximativ 149 de dolari.

Alte parfumuri purtate de prințesa Diana

Deși Diorissimo este parfumul asociat cel mai des cu imaginea prințesei Diana, aceasta obișnuia să alterneze mai multe arome.

Printre parfumurile pe care le-a purtat s-au numărat:

Penhaligon’s Bluebell

Hermès 24 Faubourg

Cartier So Pretty

Houbigant Quelques Fleurs

Ultimul dintre acestea a devenit celebru după ce au apărut informații potrivit cărora prințesa Diana ar fi vărsat accidental parfum pe rochia sa de mireasă în ziua nunții cu Charles III, pe 29 iulie 1981, potrivit en-vols.com.

Prințesa Diana a rămas până astăzi un reper de stil și eleganță. De la ținutele purtate la evenimente oficiale până la micile detalii din rutina sa de frumusețe, imaginea sa continuă să inspire generații întregi.

Ce secrete de înfrumusețare avea prințesa Diana

Dincolo de parfumurile elegante și aparițiile impecabile, prințesa Diana era cunoscută pentru o rutină de frumusețe simplă și disciplinată. Mary Greenwell, make-up artistul prințesei Diana, povestea că Lady Di înțelesese foarte bine impactul pe care îl pot avea imaginea și îngrijirea personală. „Prințesa Diana și-a dat seama de puterea pe care părul și machiajul le au, iar nimeni nu ar trebui să subestimeze asta”, a declarat acesta, potrivit informațiilor apărute în presă.

Mary Greenwell a vorbit și despre tenul impecabil al prințesei Diana, despre care spunea că era unul dintre cele mai remarcabile atuuri ale sale. „Avea o piele incredibilă, care, sincer, putea avea legătură și cu genele familiei”, mai spunea make-up artistul. Totodată, Lady Di respecta cu strictețe câteva reguli simple de îngrijire. Înainte de culcare, aceasta nu sărea niciodată peste demachiere. „Se asigura întotdeauna că se demachiază la sfârșitul zilei și că are întotdeauna fața curată înainte de a se machia”, a adăugat Greenwell.

Somnul era, de asemenea, o parte importantă a rutinei sale de frumusețe. Potrivit medicului estetician Renee Rouleau, odihna are un impact direct asupra aspectului pielii. „Lipsa somnului face ca pielea să pară palidă și obosită, deoarece circulația este afectată. În plus, este important să dormi bine pentru că privarea de somn provoacă și stres, care poate agrava toate afecțiunile pielii. Concluzie: când ești obosit, nu arăți bine!”, a explicat specialistul.