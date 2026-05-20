Nazare a admis la televiziunea Antena 3 că România nu a semnat deocamdată contractul de finanțare a SAFE, dar Ministerul Finanțelor a trimis un acord semnat săptămâna trecută, la Bruxelles, prin curier diplomatic.

„Imediat cum cei doi comisari îl vor semna (comisarul european pentru Apărare, Andrius Kubilius, și comisarul european pentru Buget, Piotr Serafin – n. red.), se va întoarce, cel mai probabil în următoarele zile, după care vom derula procedurile necesare pentru a încheia contractul”, a precizat Nazare la postul de știri.

Semnarea unor contrate precum cel de finanțare a programului de apărare SAFE se poate face și prin scrisori, la distanță, au explicat pentru Libertatea surse familiare cu subiectul.

Unele state care au accesat bani contractați de Comisia Europeană pentru statele membre semnează acordurile SAFE la Bruxelles, altele în capitalele proprii, însă România se află în întârziere mare cu parcurgerea etapelor obligatorii pentru încheierea unor astfel de acorduri.

Programul SAFE impune semnarea contractelor cu marile companii militare până la 31 mai 2026.

Ministrul Finanțelor a pus întârzierile majore pe seama demiterii Guvernului Bolojan prin moțiune și statutului de executiv interimar. „Dat fiind că suntem un guvern interimar, nu avem practic la dispoziție toate instrumentele unui guvern plin ca să rezolvăm în regim de urgență situații complexe, cum este și aceasta”, a mai spus Nazare.

Marți dimineața, ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, s-a plâns la Interviurile Libertatea că, pe de o parte, Ministerul de Finanțe nu a semnat până în acest moment contractul cu Comisia Europeană și că, pe de altă parte, Ministerul Finanțelor nu a aprobat o procedură care ar fi putut substitui temporar lipsa venirii banilor de la Comisie, respectiv nu a semnat aprobarea creditelor de angajament necesare.

Este vorba despre aproape 17 miliarde de euro pentru sistemul de apărare și ordine publică din România și pentru construirea unor porțiuni din autostrăzile A7 și A8, din nordul Moldovei.

Din această sumă, peste 8 miliarde de euro ar urma să revină Ministerului Apărării Naționale (MapN) pentru cumpărarea de mașini de luptă, radare, elicoptere, nave, muniții și alte dotări, toate compatibile cu cele din celelalate state NATO.

„(Programul SAFE – n.r.) nu este blocat, însă trebuie să ne uităm la responsabilitățile fiecărei instituții. Pe bucata Ministerului Apărării, noi ne-am făcut treaba. Mai rămâne un pas birocratic, care presupune semnarea din partea Ministerului de Finanțe a acestui acord de finanțare cu Comisia Europeană”, a explicat ministrul Apărării Naționale la Libertatea.

Ministrul Apărării a mai atras atenția că, „dacă nu se întâmplă (semnarea contractului de finanțare – n.red.), e periculos. Ministerul de Finanțe trebuie să aloce credite de angajament pentru ca noi să putem semna aceste contracte. (…) Eu știu că ele trebuie semnate până la 31 mai sau unele dintre ele se vor pierde ”, a mai precizat ministrul.





