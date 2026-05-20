Ce este „domul de căldură” și cum influențează vremea?

Un „dom de căldură” reprezintă o cupolă de presiune ridicată care acționează ca un capac termic, prin comprimarea aerului și blocarea acestuia în straturile inferioare. Acest fenomen este asociat cu valuri de căldură extreme, care pot dura zile sau chiar săptămâni.

Aerul cald, prin procesul de subsidență, devine din ce în ce mai fierbinte la suprafață, ducând la temperaturi record.

Severe Weather Europe explică faptul că un astfel de fenomen meteo este cauzat de formarea unui creștet atmosferic (ridge) deasupra Africii de Nord-Vest, care se extinde treptat către vestul și centrul Europei. Acest rid atmosferic, combinat cu presiunea ridicată la sol, determină creșteri semnificative ale temperaturilor.

Unde vor fi cele mai mari temperaturi?

Regiunile cele mai afectate vor fi Peninsula Iberică, unde temperaturile vor ajunge în intervalul 35-38 °C până la sfârșitul săptămânii. În Spania și Portugalia, joi și vineri sunt așteptate maxime în jurul valorii de 35 °C, urmate de temperaturi și mai ridicate în weekend.

Franța, Benelux și Regatul Unit vor resimți de asemenea valul de căldură, cu temperaturi prognozate de până la 30 °C.

Pentru România, valul de căldură va ajunge mai târziu, pe parcursul săptămânii viitoare, cu temperaturi ce pot depăși 28 °C în anumite regiuni. Conform modelelor meteorologice ECMWF și GFS citate de Severe Weather Europe, această configurație atmosferică este una dintre cele mai anormale pentru luna mai, cu temperaturi cu până la 12-16 °C peste media normală sezonieră.

Valurile de căldură extreme provoacă riscuri semnificative pentru sănătatea publică, în special pentru populațiile vulnerabile, cum ar fi persoanele în vârstă, copiii sau cei cu afecțiuni preexistente.

Potrivit Severe Weather Europe, lucrătorii în aer liber, precum constructorii și agricultorii, se confruntă cu un risc crescut de boli legate de căldură, inclusiv insolație și deshidratare.

Locuințele construite din materiale care captează căldura, precum betonul sau azbestul, pot exacerba efectele temperaturilor ridicate pentru cei care trăiesc în condiții de sărăcie. În plus, umiditatea ridicată combinată cu temperaturile extreme amplifică disconfortul termic, utilizând indicele de căldură pentru a evalua această relație.

Cum va evolua fenomenul „domului de căldură”?

Pe măsură ce creștetul atmosferic continuă să se extindă, presiunea la sol va crește în majoritatea regiunilor Europei. Spania, Portugalia, Franța și Regatul Unit vor fi primele afectate de valul de căldură, urmat de Germania, Benelux și țările mediteraneene în weekend. Temperaturile din anumite regiuni ar putea depăși pragul de 30 °C, marcând primul val de căldură semnificativ al sezonului.

În România, acest fenomen ar putea aduce zile neobișnuit de calde pentru sfârșitul lunii mai, însă intensitatea și durata valului de căldură vor depinde de extinderea creștetului atmosferic către est. Severe Weather Europe subliniază că monitorizarea acestei schimbări meteorologice este esențială pentru a înțelege impactul asupra vieții cotidiene și agriculturii.

Europa se confruntă cu un început brusc al sezonului estival, cu temperaturi mult peste media normală și riscuri asociate pentru sănătatea publică și economie. Fenomenul „domului de căldură” devine o caracteristică dominantă a vremii de vară, iar adaptarea la această realitate climatică este importantă pentru a minimiza efectele negative. Severe Weather Europe va continua să ofere actualizări despre acest fenomen pe măsură ce situația evoluează.