Vedeta îl acuză pe soțul ei că în ultimele 8 luni nu a venit decât 10 minute să își vadă băiatul cel mic. Laurențiu Reghecampf a fost ultima dată la fiul său la o petrecere de Halloween, la sfârșitul lunii noiembrie, atunci când Anamaria Prodan se afla în Dubai. Impresara facem acum declarații neașteptate și mărturisește că Bebeto este cel mai afectat de divorțul părinților. Adolescentul nu mai vrea să își vadă tatăl nici de Sărbători, după cum spune mama sa.

Anamaria Prodan luptă ca băiatul ei să nu simtă această durere provocată de despărțirea părinților. Laurențiu Jr calcă pe urmele tatăl lui său și este pasionat de fotbal, fiind cel mai bun din echipa la care joacă.

„În 8 luni, tatăl lui a trecut și l-a văzut 10 minute! Copilului îi este dor de el… era idolul lui! Bebeto suferă și cea mai importantă misiune pentru mine este să-l protejez pe el. Bebeto e un băiețel sensibil, duce greu povara suferinței. Nu vrea să-l mai vadă pe tatăl lui. Îi explic că asta e viața. Dură. Nu doresc nimănui, credeți-mă, să treacă prin ce trecem noi! Dar suntem prea buni, demni, mândri și deja mergem mai departe fericiți că am ales drumul drept în viață și că ne avem unul pe celălalt!”, a declarat Anamaria Prodan, pentru Click!.

Motivul pentru care Laurențiu Reghecampf nu ar veni să își vadă mai des copilul ar fi actuala iubită, Corina Caciuc. Anamaria Prodan declară că noua parteneră a soțului ei nu l-ar lăsa să vină să își viziteze familia și să o ajute.

„Reghe are lesa scurtă. Nu are voie să intre spre Snagov, nu are voie să-și ajute familia. Amanta are familie numeroasă și, dacă a prins gâsca, o jumulește bine. Și ea, și familia ei. Asta până când organele abilitate îi vor întreba rudele sărace de la țară de unde au avut bani sau de la cine să-și ia case și mașini“, a mai spus impresara pentru sursa mai sus menționată.

Anamaria Prodan, reacție dură după ce s-a speculat că are un nou iubit

După ce Laurențiu Reghecampf și-a asumat relația cu Corina Caciuc, acum toată lumea se așteaptă să o vadă pe Anamaria Prodan la brațul altui bărbat. Impresara și-a petrecut ziua de naștere în Dubai, alături de câțiva parteneri de afaceri și buni prieteni. Câteva imagini cu Anamaria Prodan și un prieten apropiat au stârnit o mulțime de controverse. După ce s-a scris că între vedetă și un partener de afaceri ar exista mai mult decât o relație profesională și una de prietenie, încă soția lui Laurențiu Reghecampf a răbufnit.

„Chiar nu mai aveți pic de rușine? Chiar nu mai aveți limită? Dragoș are familie! Are părinți! Suntem prieteni de ani de zile. Suntem parteneri de business. Cum vă permiteți să scrieți așa ceva? Chiar nu mai există nici o limită a bunului simț? (…) Probabil vă va da Dumnezeu exact așa să se uite copiii dumneavoastră în ziare și pe internet sa vadă asemenea mizerii”, a scris nervoasă Anamaria Prodan pe Instagram.



