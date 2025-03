Într-un interviu exclusiv pentru Libertatea, Bella Santiago a vorbit despre planurile sale de viitor, mărturisind că pregătește noi surprize muzicale pentru fanii săi. De asemenea, artista a spus cum și-a cunoscut soțul, dar și ce a determinat-o să renunțe la succesul din Taiwan.

LIBERTATEA: Bună, Bella! Recunosc că ai fost o surpriză frumoasă la „Power Couple România”, iar oamenii au descoperit o altă latură a ta. Cum a fost această experiență pentru tine?

BELLA SANTIAGO: A fost o experiență foarte diferită față de ceea ce fac în viața de zi cu zi. Sunt obișnuită să dansez și să cânt, să aduc bucurie oamenilor, dar la Power Couple, oamenii au avut șansa de a vedea cum sunt cu adevărat. Mă bucur că aceștia mi-au acceptat nebunia și râsul și au aflat că, pentru mine, limba română are o linie melodioasă, oricare ar fi cuvântul pe care îl pronunț. Vreau ca oamenii să știe că la Power Couple am fost cu adevărat eu, exact cum sunt și acasă și că apreciez că m-au acceptat și m-au iubit, indiferent de nebuniile pe care le-am făcut sau le-am zis.

L-ai convins repede pe Nicu să mergeți la Power Couple?

Da, pentru că și el a dorit să înfruntăm împreună asemenea provocări. De când am văzut primul sezon, am dorit să mergem împreună să vedem cum facem față adrenalinei și tuturor probelor.

Crezi că îl deranjează pe Nicu faptul că mulți îi spun „soțul Bellei”?

Nu cred că îl supără cu ceva, deoarece este inteligent și înțelege că mai multă lume își aduce aminte mai repede de el prin această „poreclă”. Și știu exact la cine să apeleze când au nevoie de mine.

Cum l-a cunoscut Bella Santiago pe Nicu, soțul ei

Cum l-ai cunoscut pe Nicu și cum ai știut că el este alesul?

Ne-am cunoscut prin fostul meu coleg de trupă, Alex Vasilache. Am știut imediat că el este jumătatea mea deoarece mă face să râd în fiecare zi, mă simt confortabil în preajma lui și este deschis la orice discuție.

Cum ai ajuns în România?

Pe scurt, aveam o trupă în Taiwan de dansatoare din România, care mi-au recomandat extrem de mult să vizitez această țară minunată. Am venit într-o vacanță și îndrăgostindu-mă de România, am ales să rămân aici.

Ai spus la un moment dat că erai celebră în Taiwan și că oamenii de acolo te apreciau. Simți că românii nu te apreciază suficient?

Când am spus acest lucru, nu mă refeream că oamenii din România nu mă apreciază. Consider că o carieră muzicală în Taiwan este diferită față de una în România. Aici cred că trebuie să ai mult mai multe avantaje decât în alte țări și este mai complicat să dezvolți o carieră mult dorită. Spre exemplu, în Taiwan, nu trebuie să ai piese proprii la radio pentru a fi invitat la festivaluri mari. Însă consider că oamenii mă apreciază și le sunt recunoscătoare deoarece datorită lor am câștigat „X-Factor” și „Te cunosc de undeva!”.

Bella Santiago nu s-ar mai muta din România

Te-ai mai muta din România?

Nu, pentru că oamenii din jurul meu mă apreciază, mă iubesc, am o carieră, o familie, mai tot ce mi-am dorit este aici, deci nu am motive pentru care aș părăsi România.

Povesteai că banii de la „X Factor” i-ai investit în restaurantul cu specific filipinez, dar pe care l-ai închis în pandemie. Mai ai de gând să deschizi un alt restaurant?

A fost o experiență foarte frumoasă să deschidem restaurantul. Am descoperit că oamenilor le place mâncarea asiatică și a fost un succes până în pandemie. Dar deocamdată vreau să mă concentrez pe cariera mea în muzică și, poate, în viitor, când o să îmbătrânesc, voi deschide din nou un restaurant.

Ce voia să facă cu banii de la Power Couple

Ce aveai de gând să faci cu banii de la „Power Couple”?

Înainte să ajungem la „Power Couple”, dorința noastră era să câștigăm banii pentru a termina casa care, încă, este în construcție. Dar, din păcate, nu am câștigat banii, așa că vom munci în continuare pentru a finaliza proiectul mult dorit.

Care sunt proiectele tale muzicale și ce surprize le pregătești fanilor?

Vreau să lansez o piesă internațională în fiecare lună, care sper, din toată inima ca măcar una să intre în sufletul oamenilor și să mă ajute să îmi dezvolt cariera spre mai bine.

