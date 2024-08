Ben Affleck, bănuit că ar avea o legătură cu Kick Kennedy, fiica lui Robert F Kennedy. Actorul nu pare că suferă după despărțirea de Jennifer Lopez

Foarte curând un bărbat liber, Ben Affleck cochetează cu ideea unui flirt cu Kick Kennedy, fiica lui Robert F Kennedy, potrivit tabloidului Page Six.

„Un insider de la Hollywood a relatat Page Six că au fost văzuți la Polo Lounge de la Hotelul Beverly Hills și în alte puncte fierbinți. Natura relației lor rămâne neclară”, a transmis publicația celebră. De altfel, după mult timp, Ben a fost surprins tot un zâmbet, semn că pe plan profesional, îi merge neașteptat de bine.

Ben Affleck a fost surprins tot numai un zâmbet, când a ieșit voios la poartă să-și ia comanda de mâncare, scrie sursa citată.

Zvonurile au apărut la doar câteva zile după ce J.Lo a cerut divorțul de soțul ei, invocând „diferențe ireconciliabile”. Despărțirea cuplului se pregătește de luni de zile, iar J. Lo a specificat chiar data oficială a separării lor ca fiind 26 aprilie, cu doar câteva zile înainte de apariția ei solo la Met Gala.

Oricum, în timp ce starea vieții amoroase a lui Ben este în mare parte necunoscută și fluctuantă, sursele au înlăturat recent zvonurile că el și Jennifer Garner ar cocheta cu împăcarea.

Cine este Kick Kennedy

Kick este unul dintre cei doi copii pe care RFK Jr. îi are cu Emily Black din prima sa căsătorie. Cariera de actorie a tinerei include filme precum Teacher of the Year, Fear and Loathing of the Aspen, Heavens Point și multe altele. O legătură cu Affleck ar fi o lovitură de imagine.

Kick Kennedy este o actriță în vârstă de 36 de ani. Pe numele original Kathleen Agnes Cavendish, tânăra poartă numele mătușii ei, care a murit într-un accident de avion în Franța, la vârsta de 28 de ani.

