Artista are amintiri dureroase din copilărie și moartea mamei sale a afectat-o enorm. Betty Salam a rămas fără mamă la vârsta de 7 ani și a fost crescută de tatăl ei și de rude. Tânăra susține că a știut înainte cu o săptămână că Ștefania se va stinge din viață.

„M-aș fi întors în trecut, într-o zi în care eu știam că o voi pierde pe mama mea. Adică, când eu știam că ea este în spital pentru a se face bine, eu mi-aș fi dorit tare mult să merg atunci la ea. Nu am fost și nu am mai văzut-o pe mama nici când a murit.

Eu nu am văzut-o și îi mulțumesc celui care a luat decizia asta. A făcut bine că nu am văzut-o pe mama mea în momentul acela. Nu voiam să rămân cu o amintire urâtă. Eu o știu pe mama mea cum era ea și am rămas cu imaginea asta”, a mărturisit Betty Salam, la „În oglindă”.

Fiica lui Florin Salam și-ar fi dorit să fi vorbit cu mama ei înainte de a se stinge din viață și să-i spună ultimele cuvinte. „Să știi că m-am gândit de multe ori la chestia asta și nu mi-am dorit să mă duc în timp într-o zi frumoasă. Mi-am dorit să fiu atunci, cu ea la spital, înainte ca ea să își dea sufletul și să vorbesc cu ea. Nu știu, probabil să îi spun ultimele mele cuvinte”, a mai dezvăluit ea.

Betty a văzut pe internet ce s-a întâmplat la înmormântarea mamei sale. Fiind foarte mică, familia a decis să o protejeze și să nu o lase să participe la înmormântarea mamei sale.

„Am simțit cu o săptămână înainte să se întâmple cu mama mea. M-am simțit vinovată pe tema asta, eram foarte mică, aveam 7 ani. Tot momentul eu l-am văzut pe internet.

Nu am fost la moartea mamei mele.(…) Tot ce s-a întâmplat atunci am văzut pe net, am intrat și am căutat acum câțiva ani, iar tot ce s-a întâmplat acolo, eu am văzut toate astea cu o săptămână înainte în viziunea mea, când ea era la spital. Știam că mama era în spital și că are probleme și am simțit asta, am văzut asta”, a povestit frumoasa brunetă, pe canapeaua de la „În oglindă”.

