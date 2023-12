„De 1 decembrie sunt pe drumuri. Nu prea îmi programez nimic. Primul lucru la care mă gândesc când vorbesc de România sunt oamenii, care sunt foarte uniți și foarte credincioși. Credința, familia, astea îmi vine în cap.

Consider că suntem printre cele mai credincioase țări, chiar dacă unii s-au înrăit și sunt vremuri grele, deci se înțelege de ce s-au înrăit. Totuși ne-am menținut ok ca oameni, față de alte țări. Suntem oameni simpli, România e simplă și frumoasă, așa cum e ea”, a declarat Betty Stoian, pentru WOWbiz.

De-a lungul timpului, s-au vehiculat tot felul de ipoteze despre starea de sănătate a lui Florin Salam. Pentru a elimina orice fel de speculație, Betty Stoian a dezvăluit în ce stare se află interpretul.

„Tata este foarte bine și a fost întotdeauna bine. Un om care va munci și muncește extraordinar de mult, există posibilitatea să obosească la un moment dat.

Asta nu înseamnă că îl va doborî ceva, nu. Singurul lui dușman care ar putea să îl doboare este el, dar nu va lăsa nici chestia asta să îl doboare. Eu știu sigur că am un tată puternic. Știu și simt asta, pentru că sunt a lui”, a declarat Betty Stoian pentru sursa citată.

Betty a avut nevoie de ajutorul psihologului

Betty, fiica lui Florin Salam, a vorbit despre un subiect mai sensibil din viața ei. Artista a recunoscut recent că a avut nevoie de ajutorul unui psiholog și a explicat ce se întâmpla cu ea atunci când a luat această decizie.

Artista a mărturisit recent că, în apropierea vârstei de 15 ani, a ajuns în punctul în care nu mai avea deloc încredere în oamenii din jurul ei, deși avea o mulțime de prieteni. Betty a povestit că își punea chiar întrebări cu privire la propria persoană.

„La 15 ani am fost prima dată la psiholog, dar nu te gândi că am fost un copil rău. Am fost întotdeauna un copil OK, nu am deranjat pe nimeni niciodată. Pur și simplu, am fost pentru că am atins acel prag de adolescență. Simțeam nevoia să aud sau să aflu niște răspunsuri la niște întrebări pe care le aveam. Mă și simțeam nesigură, dintr-un anumit punct de vedere.

Eu sunt o persoană ambițioasă și căreia nu îi place să fie arătată cu degetul. Mă frustra faptul că nu mai aveam încredere în nimeni, în absolut nimic. Aveam teamă de toată lumea, îmi era frică de oameni. Nu era OK, eu mă cunosc, știu că sunt foarte prietenoasă, aveam foarte mulți amici, dar am învățat ceva: calitate, nu cantitate… la mine era invers”, a declarat Betty Salam pentru Playtech.ro.

