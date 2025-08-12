Dacă unele ispite, fie ele feminine sau masculine, au dezvăluit în câteva rânduri că se cunoșteau mai mult sau mai puțin între ele, iată că în ediția care a fost difuzată pe 11 august 2025, Bianca Dan a făcut o confesiune pe care lumea de acasă nu o știa până acum.

Din câte se pare, concurenta care a ajuns la Insula Iubirii 2025 alături de Marian Grozavu, iubitul ei, s-a ocupat în trecut de vânzarea apartamentului pe care îl deținea Alin Simoiu, nimeni altul decât fostă ispită masculină în show-ul de la Antena 1, în mai multe sezoane.

Într-un dialog pe care îl avea cu Maria Avram și care era purtat în șoaptă, în speranța că microfoanele și camerele de filmat nu vor capta sunetul, Bianca Dan a spus că îl cunoaște pe Alin Simoiu și a dat de înțeles că s-ar fi întâlnit de mai multe ori cu acesta.

Imaginile i-au fost arătate lui Marian Grozavu în timpul bonfire-ului de pe 11 august 2025, însă acesta nu a înțeles foarte bine ce vorbeau Bianca Dan și Maria Avram. Însă cei care au reușit să deducă discuția dintre ele au fost concurentul Andrei Lemnaru și prezentatorul Radu Vâlcan.

Cei doi i-au spus lui Marian Grozavu că Bianca Dan afirmă că l-a cunoscut pe Alin Simoiu, alături de care s-a și văzut. În momentul în care concurentul s-a lămurit de cele auzite, el a dezvăluit că știe aceste lucruri.

Mai mult decât atât, Marian Grozavu a afirmat că, deoarece are o firmă de imobiliare, Bianca Dan lucrează și ea acolo și ea este cea care l-a ajutat pe Alin Simoiu să-și vândă apartamentul.

Cu toate acestea, fiind un lucru pe care el îl cunoștea deja și nu era așa un mare secret, concurentul de la Insula Iubirii 2025 nu a înțeles de ce partenera lui de viață a vorbit în șoaptă despre fosta ispită din emisiunea de la Antena 1. Și a spus că va cere explicații de la tânără în momentul în care show-ul va ajunge la final și se vor revedea.

