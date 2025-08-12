Momente intense și decizii neașteptate la Insula Iubirii 2025, în ediția din 11 august. Băieții au fost puși față în față cu imagini ale partenerelor lor, iar tensiunea a atins cote maxime. Marius Avram, unul dintre concurenți, a mărturisit: „Era îngrijorat pentru că luam toate chestiile în calcul. Mă gândeam că poate fi pentru mine, că poate fi pentru oricine”.

În timp ce băieții așteptau cu sufletul la gură, fetele se bucurau de distracție și apropieri cu ispitele. Andrei Lemnaru a încercat să-și mențină calmul: „Eu încercam să dansez, să mă simt bine, pentru că știam că nu este pentru mine. Băieții erau foarte tensionați”.

Ispitele masculine le-au ales pe concurente

Pentru prima dată în acest sezon, ispitele masculine au avut ocazia să aleagă fetele pentru următoarele întâlniri. Această decizie a stârnit tensiuni între Octavian și Narcis, ambii dorind să o aleagă pe Bianca Dan. În cele din urmă, alegerile au fost făcute: Teo a ales-o pe Ella Vișan, Narcis pe Bianca Dan, Liviu pe Ionela Coșa, Mattia pe Maria Avram, iar Francesca a avut posibilitatea să decidă singură, alegându-l pe Octavian.

Pe insula băieților, Marius Avram a ales-o pe Andrușca, Marian Grozavu pe Teodora, George pe Diandra, Andrei Lemnaru pe Andreea, iar Cristi pe Cristina.

Ceremonie intensă pentru băieți

Odată cu lăsarea serii, băieții au avut parte de un bonfire intens. Radu Vâlcan, prezentatorul emisiunii, a anunțat: „Pe insula voastră s-a aprins flacăra pentru prima dată și asta înseamnă că una dintre partenerele voastre, fie a încălcat o limită, fie a luat o decizie mai multe sau mai puțin în favoarea voastră, aceea de a încheia relația”.

George a fost primul care a văzut imagini cu partenera sa, Ionela. Reacția lui a fost una pozitivă: „M-am bucurat foarte tare să o văd. Este Ionela, pe care o văd în fiecare zi”.

Cristi a urmărit imagini cu Francesca vorbind despre relația lor, iar Radu Vâlcan i-a atras atenția că partenera lui pare să pună toată vina problemelor din cuplu asupra lui.

Marian a fost confruntat cu imagini ale Biancăi discutând despre problemele lor din trecut, inclusiv conflicte legate de consumul de alcool.

Andrei Lemnaru, uimit când a văzut imaginile cu Ella și ispita Teo

Andrei Lemnaru a avut parte de un șoc când a văzut imagini cu logodnica sa, Ella, apropiindu-se de ispita Teo. El a declarat: „Ea nu este Ella pe care o cunosc. Nu știam că consumă atât de mult alcool, iar privirile către Teo și neasumarea scriind bilețele, pot zice multe”.

„Ce mai pot să zic, Radu? Ce mai pot să zic în situația de față. Face ce simte, este despre ea și ceea ce simte”, a fost tot ce a putut să mai spună el. „Normal că mă doare, că eu nu am cunoscut-o așa. Să venim aici, să aflu chestiile astea”, a mai adăugat concurentul.

„Sunt foarte bine, Radu! Sunt o persoană care analizează și nu trebuie să mă enervez pe chestiile astea. Trebuie să mă enervez pe mine, că n-am reușit să îmi dau seama că am putea ajunge într-o ipostază ca asta”, a mai spus el.

Marius Avram a văzut imagini cu soția sa, Maria, apropiindu-se de ispita Cătălin. El a fost deranjat de faptul că aceasta vorbește încet sau codat, numindu-o „neasumată”. Într-un moment surprinzător, Maria a făcut un gest ascuns față de ispita Cătălin.

Sub pretextul că vrea să pună o melodie, ea a scris în bara de căutare: „Te-aș fi strâns tare în brațe. Te-aș fi sărutat acum” și apoi i-a dat tableta ispitei pentru a vedea mesajul. Cătălin a concluzionat: „Eu chiar am simțit că suntem pe aceeași lungime de undă. Gândim la fel, iubim la fel, ne-am atașat la fel, doar că ei îi este frică”.

