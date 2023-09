După ce anul trecut Bianca Drăgușanu a făcut furori alături de Sofia la începutul clasei 0, anul acesta cele două pășesc tot împreună în curtea școlii, dar cu noi așteptări, căci fetița a trecut în clasa întâi. „Sofia merge în clasa I, am foarte mari emoții.

Știu că o să fie bine, sunt fericită, parcă aș opri timpul în loc că zboară prea repede, crește mult prea repede și nu vreau. O iubesc foarte mult și vreau să rămână mică”, a spus pentru Spynews Bianca Drăgușanu, care anul trecut a apărut la școală într-un trening negru, cu ochelari de soare la ochi.

Pentru aceeași sursă, Bianca Drăgușanu a povestit și cu ce situație neașteptată s-a confruntat legat de școala Sofiei. Ea susține că una dintre mamele colegilor fiicei sale i-a scris pe Instagram, fără să își dezvăluie identitatea.

Bianca Drăgușanu: „Am primit câteva mesaje răutăcioase pe Instagram din partea unei mămici”

I s-a atras atenția mai ales pentru modul cum se îmbrăca când o lua pe Sofia de la școală. „Până în momentul de față m-am confruntat cu o singură situație mai dificilă, am primit câteva mesaje răutăcioase pe Instagram din partea unei mămici care nu a vrut să-și dezvăluie identitatea, care mă jignea și pe mine și pe copilul meu.

Am rugat-o frumos că dacă are o problemă să o dezbată cu mine, să nu se rezume la copilul meu. Avea o problemă cu mine la modul general, pentru că eu sunt o persoană publică, nu-i plăcea cum eu vin îmbrăcată în roz când fiind să o iau pe fiica mea de la școală și mă jignea”, a mai spus Bianca Drăgușanu, care a încheiat neînțelegerile.

„Mi-a zis că data viitoare vine și mă bate pe umăr la școală când vin să-mi iau copilul și am zis că o aștept, dar nu a îndrăznit. Mi-aș dori să-și vadă de treaba ei și de copilul ei, nu cred că am deranjat-o eu cu ceva sau pe copilul ei”, a mai susținut Bianca Drăgușanu.

Bianca Drăgușanu și-a înscris fiica la o școală de stat, nu la privat

Bianca Drăgușanu a decis ca fiica ei și a lui Victor Slav să urmeze cursurile unei școli de stat și a explicat de ce a luat această hotărâre, deși ar fi avut posibilitatea să o înscrie la orice școală privată. „Momentan, da, când va fi adolescentă va trebui să și le facă singură.

Și, deși eu sunt genul acela de mamă care își permite să își ducă copilul la o școală privată, am ales o școală de stat. Dacă eu am crescut la o școală de stat și am reușit pe propriile forțe tot în viață, consider că și ea ar putea să facă la fel.

Am «N» exemple de copii care au fost trimiși pe la Londra sau la cele mai scumpe școli din București și nici măcar nu știu să citească în engleză și ei sunt la școală cu profil. Sau se duc la școlile astea unde dai 5.000 de euro pe lună și joacă fotbal toată ziua.

Fata mea e în clasa zero și chiar sunt mândră de ce capacitate are și cum își rezolvă singură toate temele acasă. Știe să scrie, știe să citească… dacă eu am crescut normal, la o școală de stat, ea de ce nu ar face asta?

Eu la 6 ani stăteam cu cheia de gât în fața blocului. Mă lăsa mama și pleca la serviciu, eram cu sora mea, stăteam în vacanță în fața blocului, n-aveam școală privată. Dacă eu sunt un om sănătos la cap sunt sigură că și ea va reuși în viață pe același sistem”, a spus Bianca Drăgușanu în iunie, la Fresh by Unica.

