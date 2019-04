Bianca Drăgușanu, dezlănțuită. Ce replici a avut pentru Cătălin Botezatu și pentru prezentatorii emisiunii „Vulturii de noapte”

La emisiunea respectivă a fost invitat și designerul Cătălin Botezatu. Bianca Drăgușanu a fost protagonista unui moment de roast, în care i-a luat în discuție, printre alții, pe Cătălin Botezatu, Giani Kiriță și Cătălin Cazacu.



„Doamnelor și domnilor, eu nu o să fiu la fel de rea cu cei care au fost răi cu mine. Dacă tot te mănâncă limba, tu ești primul, Cazacu.

Eu nu am fost niciodată trofeu pentru bărbați, eu am fost trendsetter. După mine, bărbaților li s-a schimbat percepția despre dragoste. Am înțeles că te-ai apucat de actorie. Scuză-mă, nu am reținut titlul filmului în care te joci. Erați toți ocupați? Cazacule, puteai să joci într-un film XXX și erai dublură, că știu că îți place cauciucul…

…Giani, acest Hagi low budget. Ce mă bucur. Și eu te-aș lua peste tot cu mine, să îmi cari geanta. Tu corespunzi perfect. Nu lași păr și cu tine aș avea o ținută perfectă. Căci o ținută perfectă are 5% roșu. Am înțeles că ți-ai tatuat pe piept o diavoliță. Aceasta nu și-ar tatua niciodată un câine pe piept.

Dragă Bote. Nu te-am văzut demult. Între timp ți-ai lăsat barbă, ești jurat. Și-au crescut și încasările și kilograme. În fiecare emisiune, ești întrebat despre mine. Ce mai știi de Bianca? Dar cu dragostea cum stai? Încă mai încerci să mă regăsești în toate femeile?”, a spus Bianca Drăgușanu la emisiune.

De-a lungul anilor, Bianca Drăgușanu a avut numeroase relații. Printre cei cu care s-a iubit se numără designerul Cătălin Botezatu și fostul fotbalist Adrian Cristea, supranumit Prințul. Vedeta a fost căsătorită pentru câteva luni cu Victor Slav, împreună cu care are o fetiță, Sofia Natalia. După divorț, aceștia și-au reînnodat relația. Bianca Drăgușanu și Victor Slav s-au despărțit din nou anul trecut. După separare, vedeta de televiziune și-a găsit liniștea în brațele unui tânăr plin de bani, Tristan Tate, însă povestea lor de amor nu a durat prea mult. Ulterior, Bianca Drăgușanu a început o relație cu Alex Bodi, însă s-a despărțit de acesta la câteva zile după Crăciun. Ulterior, despre Bianca Drăgușanu s-a zvonit că ar avea o relație cu croatul Josip Heit, nimeni altul decât șeful lui Alex Bodi. Apoi, Bianca Drăgușanu s-a întors în brațele fostului iubit, Alex Bodi. De curând, cei doi au fost într-o vacanță la Hong Kong.

