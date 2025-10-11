Bianca Drăgușanu susține că „Mareana”, așa cum a poreclit-o pe Claudia Pătrășcanu, a jignit-o atât pe ea, cât și pe copilul ei. „Ce mă deranjează pe mine la Mareana este cum ea mă tratează pe mine în mod indirect, că direct nu își permite să o facă, pentru că îi e frică de mine, că aș putea să spun cine e și aș putea să arăt cine e.

Ea, prin cunoștințe de-ale mele, îmi dă periodic mesaje în care mă jignește și pe mine și pe copilul meu și pe prietenii mei și pe anturajul meu (…) Se ia de copilul meu, de mine, mă jignește nonstop cu o ură pe care nu pot să v-o descriu”, a declarat Bianca Drăgușanu pe Instagram.

Bianca Drăgușanu, acuze la adresa Claudiei Pătrășcanu

După această serie de acuzații, Bianca Drăgușanu a profitat de ocazie pentru a o ironiza pe Claudia Pătrășcanu și în legătură cu despărțirea ei recentă de partenerul de viață, cu care avusese o relație de peste doi ani și jumătate.

La finalul mesajului său, Bianca i-a transmis Claudiei o replică cu subînțeles, sfătuind-o să fie „o fată bună” și amintindu-i că „viața e ca un bumerang”. „Mareana e în spumele mării (…) Mareana are o problemă cu operațiile mele (…) Nu vă imaginați că e vreo frumusețe, însă se ține bine pentru o margaretă. Nu are o problemă doar cu operațiile mele, ci și cu mine, cu vacanțele în care mă duc, și cu ce postez eu, și cu ce mă îmbrac eu (…)

Crima dovedită cu o oală de varză necălită. Acuzata a primit achitare pe linie, dar procurorii consideră că dosarul de omor a fost lămurit
Recomandări
Crima dovedită cu o oală de varză necălită. Acuzata a primit achitare pe linie, dar procurorii consideră că dosarul de omor a fost lămurit
 Bianca Drăgușanu și Claudia PătrășcanuIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 7

Mareano, te rog eu frumos, fii fată bună (…) Viața e ca un bumerang. Ce dai, aia primești (…) Eu am aflat că Mareana nu se mai mărită anul ăsta (…) Dacă asta nu se mărită la anul, am pus-o (…) Ăsta cu care era o mai ținea în frâu, femeia e geană pe mine (…) Chiar îmi doream să te măriți, Mareano”, a mai spus Bianca Drăgușanu.

Până la acest moment, Claudia Pătrășcanu nu a răspuns la aceste acuzații, însă un lucru e cert: chiar s-a despărțit de iubit.

Claudia Pătrășcanu, primele declarații despre despărțire

Invitată în emisiunea lui Cătălin Măruță de la Pro TV, Claudia Pătrășcanu a confirmat despărțirea. „Doi ani și jumătate nu am vorbit despre viața mea personală. Nici de acum încolo nu vreau să o mai fac, ce am avut de spus, am spus. S-a dus… A anunțat Busu că a fost o furtună la Constanța, a făcut prăpăd acolo. Mă rog, știu ce am spus… Poza nu mai e, a fost o mare furtună și s-a dus poza.

Noi vom fi prieteni toată viața. Nu intru în detalii. Suntem prieteni foarte, foarte buni. Este un om minunat. Ne-am fost reciproc aproape. Au fost doi ani și jumătate liniștiți, frumoși și cam atât. De acum o să fie tot frumos. Important este că suntem doi oameni maturi, civilizați și am rămas foarte, foarte buni prieteni. Ceea ce îmi doream enorm”, a declarat Claudia Pătrășcanu la Pro TV.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Rochie scurtă, proaspăt coafată, tocuri, unghii roșii, geantă de peste 10.000 de euro, bijuterii scumpe și un mers de podium. Unde și-a făcut Elena Udrea apariția ca o adevărată divă și cine a însoțit-o. Imaginile acestea au devenit virale
Viva.ro
Rochie scurtă, proaspăt coafată, tocuri, unghii roșii, geantă de peste 10.000 de euro, bijuterii scumpe și un mers de podium. Unde și-a făcut Elena Udrea apariția ca o adevărată divă și cine a însoțit-o. Imaginile acestea au devenit virale
„Tu ești sănătoasă la cap?” Incredibil ce a cerut Laura Vicol când se afla în arest preventiv. Mărturisirea l-a lăsat fără cuvinte pe Bursucu’
Unica.ro
„Tu ești sănătoasă la cap?” Incredibil ce a cerut Laura Vicol când se afla în arest preventiv. Mărturisirea l-a lăsat fără cuvinte pe Bursucu’
Anunțul momentului despre Nicole Kidman! Actrița a luat o decizie NEAȘTEPTATĂ în contextul divorțului de Keith Urban: "O necesitate"
Elle.ro
Anunțul momentului despre Nicole Kidman! Actrița a luat o decizie NEAȘTEPTATĂ în contextul divorțului de Keith Urban: "O necesitate"
gsp
„Nu aș mai fi luat toate pastilele acelea dacă aș fi știut”. Drama fostului fotbalist care spune că banii nu-i vor reda sănătatea
GSP.RO
„Nu aș mai fi luat toate pastilele acelea dacă aș fi știut”. Drama fostului fotbalist care spune că banii nu-i vor reda sănătatea
„Profesore, ce mașină ai?”. Răspunsul lui Radu Paraschivescu lăsat „mască” pe Ilie Dumitrescu
GSP.RO
„Profesore, ce mașină ai?”. Răspunsul lui Radu Paraschivescu lăsat „mască” pe Ilie Dumitrescu
Parteneri
Ce s-a întâmplat cu fața ei? Bianca Drăgușanu explică de ce “s-a ascuțit așa”. A fost jignită după apariția la Pro TV: ”Foarte multă lume e deranjată de aspectul meu. Mai exact de bărbia mea ascuțită”
Libertateapentrufemei.ro
Ce s-a întâmplat cu fața ei? Bianca Drăgușanu explică de ce “s-a ascuțit așa”. A fost jignită după apariția la Pro TV: ”Foarte multă lume e deranjată de aspectul meu. Mai exact de bărbia mea ascuțită”
„În patul meu nu-mi doresc copii!”. Laura Cosoi, declarații incredibile despre viața de mamă a 4 fetițe. Și asta nu e tot: “Trebuie să mănânc prima, dacă mi-e foame! Nu copiii! Val de comentarii la adresa ei
Avantaje.ro
„În patul meu nu-mi doresc copii!”. Laura Cosoi, declarații incredibile despre viața de mamă a 4 fetițe. Și asta nu e tot: “Trebuie să mănânc prima, dacă mi-e foame! Nu copiii! Val de comentarii la adresa ei
Cine este soțul misterios al Marei Bănică de la Asia Express. S-au cunoscut în avion și a cerut-o în căsătorie prin poștă
Tvmania.ro
Cine este soțul misterios al Marei Bănică de la Asia Express. S-au cunoscut în avion și a cerut-o în căsătorie prin poștă

Alte știri

România a luat cu 57% mai multă energie din Rusia față de anul trecut
Știri România 11:47
România a luat cu 57% mai multă energie din Rusia față de anul trecut
Miere produsă în România prin metode „convenționale” și vândută în Italia ca fiind „bio”. Trei tone de miere, scoase de pe piață
Știri România 11:34
Miere produsă în România prin metode „convenționale” și vândută în Italia ca fiind „bio”. Trei tone de miere, scoase de pe piață
Parteneri
Ne obligă Comisia Europeană să permitem copiilor să-și aleagă sexul? Adevărul despre strategia pentru Egalitate LGBTQ+ 2026–2030
Adevarul.ro
Ne obligă Comisia Europeană să permitem copiilor să-și aleagă sexul? Adevărul despre strategia pentru Egalitate LGBTQ+ 2026–2030
Sportiva din România care a renunțat la întreaga carieră și faci bani mulți pe o platformă pentru adulți. A participat inclusiv la Jocurile Olimpice, însă acum a lăsat totul în urmă
Fanatik.ro
Sportiva din România care a renunțat la întreaga carieră și faci bani mulți pe o platformă pentru adulți. A participat inclusiv la Jocurile Olimpice, însă acum a lăsat totul în urmă
Românii, loviți din plin în 2026: TVA de 24%, accize mai mari și noi taxe
Financiarul.ro
Românii, loviți din plin în 2026: TVA de 24%, accize mai mari și noi taxe
Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după etapa a 12-a din Superliga
Cu ce rămânem după etapa a 12-a din Superliga
Pospelov: „Am luat cu mine din Ucraina puterea de a nu renunța niciodată”
Pospelov: „Am luat cu mine din Ucraina puterea de a nu renunța niciodată”
Parteneri
Doina Teodoru, alături de un alt bărbat după despărțirea de Cătălin Scărlătescu. Despre cine este vorba și cum au fost surprinși pe stradă
Elle.ro
Doina Teodoru, alături de un alt bărbat după despărțirea de Cătălin Scărlătescu. Despre cine este vorba și cum au fost surprinși pe stradă
Răzbunarea Larisei Uță. Ce a făcut fosta soție a lui Alin Oprea, la 4 ani de la divorț. Medana, actuala soție a cântărețului, e revoltată
Unica.ro
Răzbunarea Larisei Uță. Ce a făcut fosta soție a lui Alin Oprea, la 4 ani de la divorț. Medana, actuala soție a cântărețului, e revoltată
Imagini pe care nu le-ai mai văzut! Cum arăta Viorica Dăncilă în tinerețe, când l-a adoptat pe fiul ei. Toți s-au uitat la părul ei care era cu totul altfel!
Viva.ro
Imagini pe care nu le-ai mai văzut! Cum arăta Viorica Dăncilă în tinerețe, când l-a adoptat pe fiul ei. Toți s-au uitat la părul ei care era cu totul altfel!

Monden

Bianca Drăgușanu, noi acuze la adresa Claudiei Pătrășcanu: „Se ia de copilul meu, de mine”. Cum a comentat despărțirea cântăreței de iubit
Stiri Mondene 11:36
Bianca Drăgușanu, noi acuze la adresa Claudiei Pătrășcanu: „Se ia de copilul meu, de mine”. Cum a comentat despărțirea cântăreței de iubit
Nadia Comăneci, copleșită de ce a putut să îi spună băiatul ei. Dylan Conner are 19 ani: „Știu cât este de greu”
Stiri Mondene 10:10
Nadia Comăneci, copleșită de ce a putut să îi spună băiatul ei. Dylan Conner are 19 ani: „Știu cât este de greu”
Parteneri
Petrecere surpriză la PRO TV! Iulia Pârlea și-a aniversat ziua alături de colegi, iar Andreea Esca a dat totul de gol pe Instagram!
TVMania.ro
Petrecere surpriză la PRO TV! Iulia Pârlea și-a aniversat ziua alături de colegi, iar Andreea Esca a dat totul de gol pe Instagram!
Cât câştigă un român, alături de soţie, în Germania: "Degeaba faci atâţia bani, că nu eşti fericit"
ObservatorNews.ro
Cât câştigă un român, alături de soţie, în Germania: "Degeaba faci atâţia bani, că nu eşti fericit"
O recunoști? Da, din păcate, ea e! ”Frumușica” din serialul adolescenței noastre, feblețea bărbaților din lumea întreagă, transformată de dependențe de tot felul
Libertateapentrufemei.ro
O recunoști? Da, din păcate, ea e! ”Frumușica” din serialul adolescenței noastre, feblețea bărbaților din lumea întreagă, transformată de dependențe de tot felul
Parteneri
Toto Dumitrescu s-a prezentat la Judecătoria Sectorului 1: „Sunt victima consumului, opriți drogurile”
GSP.ro
Toto Dumitrescu s-a prezentat la Judecătoria Sectorului 1: „Sunt victima consumului, opriți drogurile”
Vloggerii români care s-au apropiat de stadionul grandios din Așgabat, unul dintre cele mai misterioase și inaccesibile orașe ale lumii » Opulență dusă la alt nivel
GSP.ro
Vloggerii români care s-au apropiat de stadionul grandios din Așgabat, unul dintre cele mai misterioase și inaccesibile orașe ale lumii » Opulență dusă la alt nivel
Parteneri
Val de ironii la adresa Poliției, după ce banii găsiți în Portul Constanța ar fi recuzită de film
Mediafax.ro
Val de ironii la adresa Poliției, după ce banii găsiți în Portul Constanța ar fi recuzită de film
Emil Gânj a ieșit din locul în care s-a ascuns. Unde i-au găsit polițiștii urmele
StirileKanalD.ro
Emil Gânj a ieșit din locul în care s-a ascuns. Unde i-au găsit polițiștii urmele
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Wowbiz.ro
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Promo
Zâmbet impecabil la orice vârstă!
Advertorial
Zâmbet impecabil la orice vârstă!
Descoperă secretul unei case de vis
Advertorial
Descoperă secretul unei case de vis
Parteneri
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Wowbiz.ro
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Declarații cutremurătoare făcute de soțul polițistei care a murit chiar după ce a născut. De ce s-a stins, de fapt, tânăra
Redactia.ro
Declarații cutremurătoare făcute de soțul polițistei care a murit chiar după ce a născut. De ce s-a stins, de fapt, tânăra
Un „joc” viral pe TikTok le-a adus sfârșitul unor adolescente de 12 și 13 ani. Ce este Subway Surfing și cum au murit cele două tinere
KanalD.ro
Un „joc” viral pe TikTok le-a adus sfârșitul unor adolescente de 12 și 13 ani. Ce este Subway Surfing și cum au murit cele două tinere

Politic

Kelemen Hunor, după ce Grindeanu a plecat în timpul intonării imnului secuiesc: „Poate nu știa versurile”
Politică 10 oct.
Kelemen Hunor, după ce Grindeanu a plecat în timpul intonării imnului secuiesc: „Poate nu știa versurile”
Sorin Grindeanu a ieșit din sală când s-a intonat imnul secuiesc, la Congresul UDMR
Politică 10 oct.
Sorin Grindeanu a ieșit din sală când s-a intonat imnul secuiesc, la Congresul UDMR
Parteneri
De ce cad copaci în București la fiecare furtună. Cine e de vină și ce ar trebui făcut și nu se face
Spotmedia.ro
De ce cad copaci în București la fiecare furtună. Cine e de vină și ce ar trebui făcut și nu se face
S-a aflat câți bani a plătit Gigi Becali pentru cele 3 tone de brânză de la nunta lui George Simion. Puțini se așteaptă la o asemenea sumă
Fanatik.ro
S-a aflat câți bani a plătit Gigi Becali pentru cele 3 tone de brânză de la nunta lui George Simion. Puțini se așteaptă la o asemenea sumă
Pot fi imitate efectele Ozempic prin dietă? Alimentele cu care ai cea mai mare șansă de reușită
Spotmedia.ro
Pot fi imitate efectele Ozempic prin dietă? Alimentele cu care ai cea mai mare șansă de reușită