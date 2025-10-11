Bianca Drăgușanu susține că „Mareana”, așa cum a poreclit-o pe Claudia Pătrășcanu, a jignit-o atât pe ea, cât și pe copilul ei. „Ce mă deranjează pe mine la Mareana este cum ea mă tratează pe mine în mod indirect, că direct nu își permite să o facă, pentru că îi e frică de mine, că aș putea să spun cine e și aș putea să arăt cine e.

Ea, prin cunoștințe de-ale mele, îmi dă periodic mesaje în care mă jignește și pe mine și pe copilul meu și pe prietenii mei și pe anturajul meu (…) Se ia de copilul meu, de mine, mă jignește nonstop cu o ură pe care nu pot să v-o descriu”, a declarat Bianca Drăgușanu pe Instagram.

Bianca Drăgușanu, acuze la adresa Claudiei Pătrășcanu

După această serie de acuzații, Bianca Drăgușanu a profitat de ocazie pentru a o ironiza pe Claudia Pătrășcanu și în legătură cu despărțirea ei recentă de partenerul de viață, cu care avusese o relație de peste doi ani și jumătate.

La finalul mesajului său, Bianca i-a transmis Claudiei o replică cu subînțeles, sfătuind-o să fie „o fată bună” și amintindu-i că „viața e ca un bumerang”. „Mareana e în spumele mării (…) Mareana are o problemă cu operațiile mele (…) Nu vă imaginați că e vreo frumusețe, însă se ține bine pentru o margaretă. Nu are o problemă doar cu operațiile mele, ci și cu mine, cu vacanțele în care mă duc, și cu ce postez eu, și cu ce mă îmbrac eu (…)

Recomandări Crima dovedită cu o oală de varză necălită. Acuzata a primit achitare pe linie, dar procurorii consideră că dosarul de omor a fost lămurit

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 7

Mareano, te rog eu frumos, fii fată bună (…) Viața e ca un bumerang. Ce dai, aia primești (…) Eu am aflat că Mareana nu se mai mărită anul ăsta (…) Dacă asta nu se mărită la anul, am pus-o (…) Ăsta cu care era o mai ținea în frâu, femeia e geană pe mine (…) Chiar îmi doream să te măriți, Mareano”, a mai spus Bianca Drăgușanu.

Până la acest moment, Claudia Pătrășcanu nu a răspuns la aceste acuzații, însă un lucru e cert: chiar s-a despărțit de iubit.

Claudia Pătrășcanu, primele declarații despre despărțire

Invitată în emisiunea lui Cătălin Măruță de la Pro TV, Claudia Pătrășcanu a confirmat despărțirea. „Doi ani și jumătate nu am vorbit despre viața mea personală. Nici de acum încolo nu vreau să o mai fac, ce am avut de spus, am spus. S-a dus… A anunțat Busu că a fost o furtună la Constanța, a făcut prăpăd acolo. Mă rog, știu ce am spus… Poza nu mai e, a fost o mare furtună și s-a dus poza.

Noi vom fi prieteni toată viața. Nu intru în detalii. Suntem prieteni foarte, foarte buni. Este un om minunat. Ne-am fost reciproc aproape. Au fost doi ani și jumătate liniștiți, frumoși și cam atât. De acum o să fie tot frumos. Important este că suntem doi oameni maturi, civilizați și am rămas foarte, foarte buni prieteni. Ceea ce îmi doream enorm”, a declarat Claudia Pătrășcanu la Pro TV.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE