Bianca Drăgușanu: „Nu știu cum să aprind aragazul, dar știu cum se fac 50.000 de euro”

Bărbatul ideal „trebuie să fie răbdător, să mă adore, să fiu regina vieții lui, să fiu cireașa de pe tort. Nu știu cum să aprind aragazul, dar știu cum se fac 50.000 de euro. Sunt atentă cu bărbatul de lângă mine: fac micul dejun, țin ordine, sunt foarte organizată, doar că nu știu să fac de mâncare. Eu cred în iubire, chiar dacă am trecut prin experiențe traumatizante. Dar nu știu dacă pe vecie! Eu sunt un om spiritual, cred în dragoste, sunt foarte romantică. Posibil să existe un suflet-pereche, unul singur, restul sunt complementare. Fiecare om care vine în viața ta te învață ceva despre tine sau despre restul lumii”, a spus Bianca Drăgușanu.

Ar poza la 50 de ani în Playboy

Atunci când vorbește despre ea însăși, Bianca Drăgușanu este dezinhibată: „Eu pentru mine sunt un exemplu de femeie curajoasă, ambițioasă și sunt cea mai puternică femeie pe care o cunosc. Am trecut prin multe lucruri, iar astea m-au ajutat să ajung cine sunt. Sunt loială, onestă, muncesc mult, sunt foarte prezentă în viața oamenilor care contează pentru mine. Mi-am dorit celebritatea, sunt un om asumat și onest, am reușit cam tot ceea ce mi-am propus. Sunt foarte ambițioasă: spune-mi că nu pot s-o fac, o să ți-o fac de două ori și-ți fac și poză. Dacă mai exista revista Playboy, la 50 de ani aș fi pozat pentru ea și arătam mai bine decât oricând”.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 10

Ar fi vrut să fie medic estetician

În copilărie, viza să devină balerină sau dansatoarea, dar visul său cel mare a fost un altul. „Mi-aș fi dorit foarte tare să fii devenit medic. Dacă aș fi avut capacitatea financiară la momentul potrivit, cu siguranță terminam Facultatea de Medicină și aș fi devenit un medic estetician foarte bun. Sunt un domeniu de care știu tot, sunt și pasionată. Prima operație am făcut-o la 25 de ani. Purtam bureți la sutiene, nu mai mergea. Am negociat la sânge prețul, fiindcă nu aveam bani, parcă aș fi cumpărat cireșe”, a povestit Bianca.

Citeşte şi:

Haos pe drumul spre mare: 55 de mașini, implicate în 4 accidente în lanț pe Autostrada Soarelui. Peste 20 de oameni au fost răniți

Un miliard de euro pentru angajații afectați de pandemie zace nefolosit din decizia Guvernului. Ce răspund autoritățile?

Cum s-a transformat o notă de 1,10 la Bac în 8,10, pentru o elevă din București. Inspectoratul școlar a ascuns urmele greșelii

PARTENERI - GSP.RO Păreau cuplul perfect, iar divorțul lor a șocat pe toată lumea. Ce s-a aflat acum despre frumoasa jurnalistă

Playtech.ro Ce s-a întâmplat cu Benone Sinulescu aseară, în spital. Informații de ULTIMĂ ORĂ despre starea lui

Observatornews.ro Momentul în care o șoferiță trece pe roșu cu 160 km/oră, lânsând volanul "în mâinile lui Dumnezeu" - VIDEO

HOROSCOP Horoscop 16 iulie 2021. Fecioarele sunt în elementul lor, atâta timp cât își păstrează bunăvoința

Știrileprotv.ro ANIMAȚIE GRAFICĂ. Momentul în care elicopterul militar a ajuns deasupra mașinilor și a rupt stâlpii

Telekomsport ŞOC | Scene incredibile într-un club de noapte. Bătută şi violată de o vedetă aflată în stare de ebrietate

PUBLICITATE (Publicitate) Suporterii români mizează pe crabii echipelor adverse la Microbist de România