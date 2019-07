Bianca Drăgușanu s-a întâlnit cu fosta soție a lui Alex Bodi. Ce spune vedeta despre fosta parteneră de viață a iubitului ei

Invitată la emisiunea Vorbește lumea, de la Pro TV, în compania iubitului ei, Alex Bodi, și a uneia dintre fetițele acestuia – de 7 ani, Bianca Drăgușanu a vorbit despre relația pe care o are cu fosta soție a actualului ei iubit.

Cele două s-au întâlnit de curând.

Eu cu Raluca, mama ei (n.r. a fetiței lui Alex Bodi), parcă suntem prietene dintotdeauna, avem o conexiune mișto. Aseară am dormit împreună, ne-am jucat, am povestit, am mers la restaurant, am mers în parc. Ele când vin în România stau cu mine”, a declarat Bianca Drăgușanu, potrivit perfecte.ro.

Alex Bodi mai are o fetiță de în vârstă de doi ani și jumătate, care trăiește în Germania.

Acesta a mărturisit că îi plac foarte mult copiii și că este foarte atașat de fetița Biancăi Drăgușanu.

„Mie imi plac enorm copiii, sunt atasat de fetita Biancai. Este o fetiță super isteață, mă joc mereu cu ea”, a afirmat Alex Bodi.

De-a lungul anilor, Bianca Drăgușanu a avut numeroase relații. Printre cei cu care s-a iubit se numără designerul Cătălin Botezatu și fostul fotbalist Adrian Cristea, supranumit Prințul. Vedeta a fost căsătorită pentru câteva luni cu Victor Slav, împreună cu care are o fetiță, Sofia Natalia. După divorț, aceștia și-au reînnodat relația. Bianca Drăgușanu și Victor Slav s-au despărțit din nou anul trecut. După separare, vedeta de televiziune și-a găsit liniștea în brațele unui tânăr plin de bani, Tristan Tate, însă povestea lor de amor nu a durat prea mult. Ulterior, Bianca Drăgușanu a început o relație cu Alex Bodi.

