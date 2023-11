În vârstă de 41 de ani, Bianca Drăgușanu a trecut de-a lungul timpului prin mai multe intervenții și operații estetice. Și-a operat nasul, și-a pus silicoane, a apelat la ajutorul medicului estetician și pentru a-i mări posteriorul, iar, la un moment dat, s-a zvonit că și-a scos câteva coaste pentru a avea o talie de invidiat.

Bianca Drăgușanu: „În ianuarie voi face o micșorare de sâni”

Și la față și-a făcut mai multe intervenții estetice și nu are de gând să se oprească. În decembrie va merge din nou la medicul estetician pentru o nouă procedură, iar în ianuarie își va micșora sânii. „Îmi vizitez doctorul meu care nu-mi face doar proceduri de injectare, ci îmi face operații estetice, pentru că eu sunt o regină a operațiilor estetice, că sunt asumată și recunosc.

În ianuarie voi face o micșorare de sâni, în momentul de față consider că au devenit incomozi. În luna decembrie voi face procedura de cat eyes, cu niște fire resorbabile, voi avea ochii și sprâncenele mai ridicate. Am de făcut și operație de blefaroplastie”, a spus ea într-n interviu pentru Spynews.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 10

Recomandări Lupte în Marea Neagră și un oficial pro-rus asasinat. Care sunt ultimele informații de pe frontul din Ucraina

Și Adelina Pestrițu vrea să își micșoreze sânii

Adelina Pestrițu consideră că multe persoane publice ascund faptul că au intervenții estetice, pentru că se tem că vor fi judecate. Fosta prezentatoare de la Kanal D consideră că nu este nimic greșit în a apela la medicul estetician atunci când simți nevoia, dar în primul rând este de părere că fiecare persoană ar trebui să se simtă bine în pielea ei.

„Am 2 intervenții: augumentare mamară și rinoplastie. Nu pot să spun că am un număr de intervenții pe care îl bifez anual, ajung în cabinetul medicului când simt că am nevoie. Operația de rinoplastie nu a fost doar de ordin estetic, ci și medical. S-au rezolvat niște probleme. Am fost super panicată. După un an am fost mulțumită de rezultat.”, a spus ea în mediul online.

Mai mult, Adelina Pestrițu a mărturisit că nu a găsit nicio cremă minune care să o ajute să scape de riduri, iar cea mai bună soluție a fost să apeleze la injecțiile cu botox. Vedeta spune că nu și-a făcut un obicei din a merge la estetician, ci apelează la intervenții de înfrumusețare de fiecare dată când crede că are nevoie.

„Ne ajută natura, dar hai să fim serioși. Ne mai ajută botox-ul, ne mai ajută sportul, o cremă bună. (…) Pentru ten folosesc creme, seruri, tratamente faciale de curățare și hidratare. Nu vă imaginați că am folosit creme ca să îmi dispară ridurile. Sunt sinceră cu voi și hai să fim serioși. Nu cred că există o cremă care să te întinerească așa.”

Recomandări Care sunt televiziunile cu cele mai mari audiențe în fiecare regiune istorică a României. Surprizele din nord-vestul țării

De ceva vreme, vedeta se gândește să apeleze din nou la medicul estetician și să intervină în zona bustului. De data aceasta, Adelina Pestrițu își dorește să își schimbe implantul mamar și să pună o mărime mai mică a silicoanelor.

„Încă nu știu când. Nu am programat nimic. Îmi doresc să schimb implanturile mamare pentru că îmi doresc o cupă mai mică, atât.”