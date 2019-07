Alimentația sănătoasă și multele ore petrecute în sala de sport au dat rezultate. Bruneta are o siluetă impecabilă pe care și-o expune în toată splendoarea, la plajă.

„Lupiii! Am slăbit cinci kilograme. Sunt bine, sănătoasă. Am 50 şi ia-mă în braţe, 53, da. Mănânc sănătos, mănânc puţin, de exemplu astăzi am mâncat o salată de creveţi cu un strop de dulce. Fără uleiuri, fără nimic care să fie prăjit. E o dietă bazată pe tot ce am eu nevoie, vitamine. Sport? Fac şi sport. Mă încălzesc 10, 15 minute şi apoi bandă, steper.. nu mi-e poftă de nimic”, a spus Bianca Rus recent, în cadrul unui interviu TV.

În luna mai a anului trecut, Bianca Rus s-a căsătorit cu iubitul ei, Antonio. În luna octombrie, vedeta a făcut nunta la Satu-Mare. La o lună de la nuntă, Bianca Rus a trecut prin momente groaznice, fiind agresată de partenerul de viață după ce s-au întors din luna de miere din Dubai. Ulterior, cei doi au ajuns la divorț.

