La doar 21 de ani, Billie Eilish are deja un succes remarcabil, câștigând șapte premii Grammy și un Oscar. Cu toate acestea, prețul faimei de la o vârstă fragedă nu a ocolit-o. Într-o conversație sinceră cu revista Variety, la studioul ei din Los Angeles, ea a împărtășit: „Să fii femeie e un război, mereu. Mai ales dacă ești o femeie tânără care trăiește în atenția publicului. E chiar nedrept”.

Cântăreața, care a devenit celebră la 13 ani cu hitul „Ocean Eyes”, creat împreună cu fratele ei mai mare, Finneas, pe care l-a înregistrat în micul său dormitor și a devenit viral pe SoundCloud. Artista și-a trăit adolescența sub privirile constante ale publicului. Într-o industrie în care criticile și comentariile negative sunt inevitabile, Billie Eilish s-a confruntat cu întrebări despre viața ei amoroasă, sexualitate și chiar s-a confruntat cu acuzații nefondate despre religia sa.

În ciuda provocărilor, vedeta se gândește cu mândrie la succesul ei care a început la o vârstă fragedă, dar recunoaște că validarea externă are limitele sale. Ea a declarat: „Trebuie să găsesc lucruri în mine și în viața mea personală care nu au nimic de-a face cu lumea exterioară, cu internetul sau cu statutul meu, care să îmi aducă atâta bucurie”.

„Se pare că sunt tânără și am o viață întreagă înainte”, spune ea. „Poate pentru că am devenit adult de la o vârstă fragedă și am uitat că sunt încă atât de tânără. M-am acomodat în multe feluri: Mi-am trăit viața ca și cum aș fi avut 70 de ani. Mi-am dat seama recent că nu trebuie să fac asta”. În momentul în care megahitul ei „Bad Guy” a ajuns pe locul 1 în anul 2019, Eilish a crezut că și-a găsit adevărata fericire.

Motivul pentru care Billie Eilish preferă haine largi

La fiecare apariție publică, Billie Eilish alege să îmbrace numai haine largi. În cadrul interviului, celebra artistă a explicat de ce a ales să facă acest lucru.

„N-am încercat să-i fac pe oameni să nu mă sexualizeze. Dar nu am vrut să-i las să aibă accesul la trupul meu, fie el și vizual. Nu eram încă destul de puternică și de sigură pentru a-l arăta. Dacă făceam asta atunci, aș fi fost complet devastată dacă oamenii ar fi spus ceva. Poate faptul că nu îmi dacă aș fi sexualizată vine de la faptul că niciodată nu m-am simțit dorită. Nu m-am simțit niciodată feminină. Sinceră să fiu, nu m-am simțit femeie. Trebuie să mă conving singură că sunt o fată frumoasă”, a declarat artista pentru Variety.

„Am sâni mari. Am avut sâni mari de la 9 ani. Pur și simplu așa sunt eu, așa arăt eu. (…) Nimeni nu spune nimic despre corpurile bărbaților. Dacă au mușchi, e ok, dacă nu au, tot ok”. Acum, Billie Eilish nu a renunțat la hainele largi, dar le combină și cu piese mai mulate sau decoltate.

