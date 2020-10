În ultimii trei ani, Hipgnosis a cumpărat drepturile pentru mii de hituri muzicale. Până în prezent, compania a cheltuit peste 1 miliard de dolari pentru muzica unor artiști ca Mark Ronson, Chic, Barry Manilow și Blondie.

Ultima achiziție este catalogul de cântece al LA Reid, care îi trece în portofoliu o participație la Men’s End Of The Road al Boyz II Men, I’m Your Baby Tonight al lui Whitney Houston şi Don’t Be Cruel al lui Bobby Brown.

Mercuriadis, ”unul dintre cei mai puternici oameni din muzică”

Când toate aceste cântece sunt difuzate la radio sau folosite într-un film sau show TV, Hipgnosis câștigă bani și, prin asociație, și Biserica Anglicană. Merck Marcuriadis, fondatorul Hipgnosis, spune că muzica pe care a cumpărat-o este ”mai valoroasă decât aurul sau petrolul”.

”Aceste melodii extraordinare şi consacrate au fluxuri de venituri previzibile şi fiabile. Dacă luaţi un cântec precum Sweet Dreams al Eurythmics sau Livin’ On A Prayer al Bon Jovi, este vorba de trei până la patru decenii de venituri fiabile”, a explicat el.

Kanye West l-a numit recent pe fondatorul Hipgnosis drept unul dintre ”cei mai puternici şi mai cunoscuţi oameni din muzică”. Compania nu se concentrează pe găsirea ”următorului mare succes”. O treime dintre piesele pe care le deţine au mai mult de 10 ani, iar 59% au între trei şi 10 ani. Mai puţin de 10% sunt versiuni mai noi.

”Singurul lucru pe care îl au în comun este că sunt importante din punct de vedere cultural”, a mai spus Mercuriadis.

