Bobby Păunescu colaborează cu un fost ofițer de rang înalt al CIA pentru filmul „Fantomele”: „Scenariul este unul excepțional”

Retras din activitate, Milt Bearden a devenit autor al mai multor cărți și comentator al trusturilor media din SUA, pentru ca, începând cu 1998 să devină și consultant de film pentru producții care aduc în prim-plan tema spionajului.

Cine e și cu ce se ocupă Milt Bearden

Acesta a lucrat cu Robert De Niro pentru realizarea filmelor „Ronin” și „Meet the Parents”, oferind totodată consultanță și pentru filmele „The Good Shepherd”, cu Robert De Niro, Angelina Jollie și Matt Damon, și „Charlie Wilsons War”, realizat de către Mike Nichols cu Tom Hanks în rolul principal.

În același timp, Milt Bearden a participat în cadrul unor celebre documentare precum „Secret Warriors” ( pe Discovery Channel), „Covert Action” (BBC), „The Power of Nightmares” (BBC2), and „Heroes Under Fire” (The History Channel).

Înrolat în CIA în 1964, Bearden a fost spion american timp de 30 de ani și șef de stație în mai multe țări, printre care Germania sau Pakistan, dar și șeful spațiului sovietic și est-european în perioada destrămării URSS. Spionul CIA a jucat un rol extrem de important și în înfrângerea URSS din campania militară din Afganistan, derulată între 1979-1989, antrenând și oferind sprijin logistic pentru celebrul serviciu de intelligence pakistanez ISI, care la rândul său a sprijinit rezistența mujahedinilor.

„Fantomele”, filmul regizat de Bobby Păunescu

Scenariul filmului „Fantomele” este scris de Bobby Păunescu și Kent Jones, colaborator al lui Martin Scosese și președintele cunoscutei Societăți de Film Lincoln Center. Producția, al cărui buget este de peste 24 de milioane USD, este bazată pe fapte reale, privind activitatea spionilor deplin conspirați, care au făcut sacrificii enorme pentru a-și desfășura activitatea în slujba țării.

Acțiunea are loc în anii 70 în plin Război Rece, atunci când România făcea parte din Pactul de la Varșovia, România fiind totodată un actor extrem de relevant pe scena internațională.

Milt Bearden, despre filmul „Fantomele”

„În perioada Războiului Rece, România avea unul dintre cele mai bune servicii de intelligence din regiune. Mult peste vecinii săi. Am ales să mă alătur acestui proiect ca urmare a capacității și profesionalismului de care domnul Păunescu a dat dovadă. Am citit scenariul și este unul excepțional”, a spus Bearden.

„Fantomele” este o coproducție România-Italia-Statele Unite, și filmată în proporție de 70% la studiourile Buftea. Pentru realizarea filmului vor participa și studiourile Paramount și 20th Century.

