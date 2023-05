Bobby Păunescu, pe numele său real George Marius Păunescu, este fiul cel mic al omului de afaceri George Constantin Păunescu. În 2007, presa scria că Bobby Păunescu a reușit să dubleze afacerile familiei, estimate atunci la 1.5 miliarde de Euro.

El s-a implicat în industria cinematografică, iar filmul “Moartea domnului Lăzărescu”, al cărui producător este, a câștigat la Cannes, în 2005, premiul “Un Certain Regard”. Nu numai activitatea importantă ca producător și regizor de film a atras atenția presei, ci și relația pe care acesta a avut-o cu Monica Bârlădeanu.

Bobby Păunescu: „Nu există senzație mai puternică și mai plăcută decât să iubești și să suferi din dragoste”

Întrebat în emisiune dacă a suferit vreodată din dragoste, Bobby Păunescu a mărturisit cu sinceritate faptul că a suferit de multe ori, scrie kanald.ro. Mai mult decât atât, el a mărturisit că relația lui Monica Bârlădeanu s-a încheiat în anul 2012, pe cale amiabilă, însă la întrebarea dacă a fost părăsit sau a fost el cel care a părăsit, Bobby Păunescu a răspuns că în permanență a fost și va continua să fie părăsit de femeile din viața lui.

„În permanență! Nu există senzație mai puternică și mai plăcută decât să iubești și să suferi din dragoste! Chestia asta cred că m-a ajutat foarte mult și în film, să pot să scriu, să pot să mă duc jos, să urc! Că să fim mai exacți pe date să spunem așa, ne-am despărțit în 2012, pe 10 august!”, a spus el.

Bobby Păunescu, despre Monica Bîrlădeanu: „Am fost logodiți la biserica, dar nu am mers mai departe”

Și a continuat: „Am fost logodiți la biserica, dar nu am mers mai departe pentru că nu considerăm că o hârtie poate să… mă rog, așa s-a întâmplat! Iar când ne-am despărțit, ne-am despărțit în mod foarte amiabil, dar cu siguranță sunt ani din viață pe care nu ți-i mai da nimeni înapoi!

Și în care am câștigat foarte multe lucruri împreună! În permanentă am fost părăsit și voi fi părăsit în continuare, indiferent cine va fi!”, a mai spus Bobby Păunescu.

Bobby Păunescu, lacrimi de emoție în emisiunea lui Denise Rifai

Întrebat de Denise Rifai: „Sunteți o beizadea care și-a depășit condiția?”, Bobby Păunescu s-a emoționat și a dezvăluit: „Sunt băiatul tatălui meu și al mamei mele și o să fiu forever (n.r.: pentru totdeauna) așa, nu doresc să depășesc condiția de băiatul lui George Păunescu și a Marianei Cornelia Păunescu. Nu pentru asta am făcut-o, am încercat să dau ceva în schimb, să aduc ceva să-i fac fericiți pentru șansa pe care mi-au dat-o, să pot să studiez, să pot să fac cam tot ce am vrut în viață.

Nu s-au pus niciodată nici când făceam finanțe, nici când eram pe WallStreet, nici când făceam film, nici când m-am implicat în viața socială, nici când făceam televiziune. M-au sprijinit absolut de fiecare dată și, din fericire, am reușit să-i fac mândri.

Mă bucur că întâlnesc zilnic oameni care mă cunosc din diferite poziții și care apreciază ce am făcut, și nu există o bucurie mai mare decât să vezi că cineva care a dorit să vadă în mine copilul lui cutare sau cutare că te apreciază în mod sincer”, a declarat Bobby Păunescu.

