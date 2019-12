De Denisa Macovei,

Spre dezamăgirea publicului, anul acesta, actorii din serialul de comedie “Las Fierbinți” – Adrian Văncică, Mihai Bobonete, Mihai Rait și Costi Diță – au ținut doar două show-uri de stand-up comedy și nu trei, așa cum au obișnuit în ultimii ani. Se pare că nu numărul de bilete vândute i-a determinat să ia această măsură, ci faptul că i-a ajuns oboseala:

“E suficient cât să fie bine. Am făcut și trei spectacole: îl faci pe primul, ai emoții, iese bine, al doilea e așezat, la al treilea deja vrei să «scapi», e o concentrare mai mare. Trebuie să-ți dozezi energia, altfel și astea sunt puse pe final de an când vii după multe episoade jucate, după multe nopți nedormite, după multe spectacole, după mulți kilometri făcuți în deplasare, e o oboseală care îți rupe gleznele”, ne-a povestit Adrian Văncică.

Au «tăiat» și de la diaspora

Cei patru au tăiat nu doar din spectacolele susținute în România, ci și pe cele din afara țării: “Deja e o tradiție ca pe 1 decembrie să avem spectacol la Londra. Anul ăsta am făcut într-o sală mai mică, de peste 2.000 de locuri, unde s-au vândut toate biletele și apoi managerul nostru ne-a zis să mai facem măcar alte două spectacole. Am mai făcut două și apoi am refuzat să mai facem altele. I-am zis că nu mai putem, că murim. Cred că ar fi frumos să mergem o dată pe lună, dar e destul de complicat”, ne-a mai spus actorul.

