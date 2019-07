De Andreea Romaniuc Archip,

Actorul este dependent de acest mijloc de transport, el apelând la mașină doar în caz de vreme rea. „Cu motocicleta mă deplasez mult mai ușor, merg peste tot. Am plecat în Franța când aveam 30 de ani, atunci mi-a apărut această pasiune, acolo mi-am luat și permisul. Primul motor a fost un Chopper En 500 de la Kawasaki. Deși era un motor mic, am făcut drumuri lungi cu el, am mers la Paris, la Lyon, la Strasbourg. E o pasiune, dar are și o parte practică, pentru că te deplasezi mai ușor, garezi mai ușor, e și contactul cu natura”, ne-a mărturisit Bogdan Stanoevici.

Bogdan Stanoevici și-a luat prima motocicletă în Franța

„E din 2002, e model vechi, dar mie astea îmi plac, clasicele”

Motocicleta cu care Stanoevici a apărut în serialul „Fructul oprit” e a lui și a fost luată tot din Franța, ca primul lui motor, ne-a mai spus actorul: “E din 2002, e model vechi, dar mie astea îmi plac, clasicele. Și dacă îmi plăceau celelalte, oricum nu aș fi avut bani să le cumpăr. Asta a costat 5.000 de euro. Înainte am avut altă motocicletă, cu care am venit din Franța în România. Între timp, și-a dat obștescul sfârșit, așa că am trecut la această motocicletă, pe care visam să o am de când am ajuns în Franța. A cam durat până să îmi împlinesc visul, dar mai bine mai târziu decât niciodată”.

Foto: Sorin Cioponea

