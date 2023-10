Într-un interviu pentru fanatik.ro, Brigitte Pastramă a povestit cum s-a adaptat la noua viață din Dubai. Bruneta a decis să facă această schimbare, pentru că și-a dorit să o țină pe fiica sa, Sarah, departe de anturajul nepotrivit din România.

Fosta soție a lui Ilie Năstase mărturisește că este mult mai liniștită în UAE, chiar dacă acolo nu o cunoaște nimeni, așa cum se întâmplă în România. „E mult mai liniștită viața în Dubai, față de cea din România, cel puțin pentru mine. Nu am așa multe business-uri aici. Acum am grijă de fiica mea, care merge la școală. Ea a început școala aici, în Dubai. Eu mi-am deschis o firmă aici, dar deocamdată nu am foarte mult de lucru. Prioritatea mea este copilul meu. Îmi petrec zilele cu ea”, a declarat Brigitte.

Brigitte Pastramă nu a pierdut vremea în Dubai și și-a deschis o afacere acolo. Ea deține împreună cu soțul ei o firmă de design interior și amenajări interioare.

„Mi-am deschis împreună cu Florin o firmă de design interior și amenajări interioare. Avem o echipă cu care renovăm case. Schimbăm faianța, punem mozaic, avem 2 stiluri de design, frech riviera și italian. Noi vopsim pereții cu velvet, punem tapet, modificăm instalația electrică în funcție de design și preferințele fiecăruia. Putem să facem și rame pe pereți, cu lumini. Avem mai multe servicii pe care le oferim, dar toate merg pe design francez sau italian.”

„Fiind într-o țară străină, aici nu reprezint nimic”

Vedeta mărturisește că acolo nu este cunoscută și oamenii o mai invită din când în când la evenimente în calitate de influencer. Brigitte Pastramă este urmărită de peste 738 de mii de persoane pe Instagram. „Fiind într-o țară străină, aici nu reprezint nimic. În afară de faptul că sunt influencer și mai sunt invitată poate la deschideri de magazine sau restaurante.

Mai mult de atât nu reprezint. Eu sunt doar o mamă aici, care are grijă de copilul ei. Eu am renunțat la toate lucrurile acelea pe care mi le-a oferit viața. Până la urmă, copiii sunt moștenirea noastră și încerc să găsesc echilibrul familiei mele.

Asta în ciuda tuturor problemelor, care în trecut ne-au adus multe încercări. Am zis că e momentul să fac această schimbare. Dumnezeu m-a ajutat să achiziționez o casă aici. Da, ne-am chinuit câteva luni, până am reușit, dar acum suntem bine. Dormim în patul nostru, avem o mașină bună aici. Ne permitem să ducem o viață nu chiar foarte luxoasă, dar nici foarte modestă. Pot să mă bucur sufletește, dar și să îmi feresc copilul de problemele care ne-au afectat în trecut.”

Florin Pastramă vine doar în vizită în Dubai

Brigitte Pastramă deține o afacere profitabilă în România și nu are de gând să renunțe la ea, astfel că Florin se ocupă de locul de joacă din București și vine doar în vizită în Dubai. Fosta soție a lui Ilie Năstase își dorește să găsească o persoană de încredere pe care să o lase să aibă grijă de această afacere pe care o are încă de pe vremea când era căsătorită cu fostul mare jucător de tenis.

„E mai frumoasă revederea, atunci când «poftești» o vreme după partener. E și mai frumos, nu este o problemă. Noi avem încredere unul în celălalt, deoarece avem încredere în Dumnezeu și încercăm să trăim cu frică de Dumnezeu. E puțin dificil, deoarece Florin ne vizitează aici, dar trebuie să se ocupe de afacerea din România.

Dar e un sacrificiu pe care ni l-am asumat. El e foarte implicat în proiectul cu locul pentru petreceri de copii. Iar până nu vom găsi un manager care să se ajute acolo, el nu va putea să vină și mai des aici. Sperăm să găsim pe cineva de încredere. Eu mi-aș dori să fie chiar fiul meu, dar nu știu. Am încredere și eu, și Florin, că toate se vor rezolva așa cum trebuie.”