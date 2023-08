De ceva timp, Brigitte Pastramă a renunțat să își mai pună unghii și gene false, dar a renunțat și la extensiile de păr. De asemenea, ea a decis să își topească și acidul hialuronic din buze. Într-un interviu pentru viva.ro, bruneta a explicat de ce a luat această decizie. „Nu am mai avut timp să le întrețin. Asta de când am început să îmi renovez casa.”

Fosta soție a lui Ilie Năstase spune că nu mai are timp să se ocupe de toate aceste lucruri, pentru că muncește foarte mult pentru casa pe care și-a achiziționat-o în Dubai.

„Acidul din buze mi l-am scos pentru că nu îmi mai plăcea cum arătam. Dar le-am făcut în timp. Mai întâi, mi-am scos acidul din buze, apoi nu mi-am mai pus gene… Nu am mai avut timp, pentru că muncesc în fiecare zi, de la ora 9:00 dimineața, care înseamnă 8:00. Vreau să spun că mă trezesc la ora 6:00 și de la 9:00 încep munca. Eu stau în Downtown Dubai și sunt aproape 30 de kilometri până în Arabian Ranches, unde am cumpărat casa. Stau exact vizavi de Mall Dubai, iar aici e o zonă de blocuri de sticlă, cum s-ar spune. Iar eu am casa în zona de vile, în Arabian Ranches. Sunt 28 de kilometri până acolo și fac 60 de kilometri dus-întors.

„Eu de mult timp nu am mai trăit fără gene și extensii; nu mai știam cum arăt fără ele”

De aceea, ne trezim, ne pregătim și plecăm la treabă. Nu mai am timp nici să-mi fac unghiile, nu am timp nici de gene și nici de altceva. Extensiile le-am scos primele, deoarece am considerat că e cazul să mi se regenereze părul și am văzut că îmi stă bine fără ele. Pentru că eu de mult timp nu am mai trăit fără gene și extensii; nu mai știam cum arăt fără ele. Și apoi m-am gândit: ia să văd cum îmi stă și fără acid în buze. Și observ că îmi stă mult mai bine. Și, mă rog, mi-am dat seama că toate chestiile astea mă făceau mai urâtă, nu mai frumoasă. Cred că îmi stă mai bine fără aceste artificii.”

„Toată ziua trebuia să fiu la coafor, dar eu nu mai am timp de când muncesc”

După ce a renunțat la acid hialuronic, extensii de par, gene și unghii false, Brigitte Pastramă a primit foarte multe complimente. Vedeta spune că nu mai are deloc timp să meargă la salonul de înfrumusețare, pentru că de dimineața până seara este la vila din Dubai.

„Nu știam cum îmi mai stă fără ele, dacă se purta așa… Mi le-am făcut în timp. Am continuat cu ele și, până la urmă, când nu am mai avut timp, le-am scos. Acum am părul meu natural și m-am și tuns. Am culoarea naturală. După aceea, mi-am scos și genele. Toată ziua trebuia să fiu la coafor, dar eu nu mai am timp de când muncesc și renovez casa, să mă pot muta în ea. Până atunci, eu stau cu chirie și este scumpă. În zona în care stau eu costă chiria câteva mii de euro.”

Hub de inovație și învățare continuă pentru medici

