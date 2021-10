Brigitte Pastramă este foarte implicată în afacerea cu sala de evenimente pentru copii pe care o are, însă puțini știu că ea îi plătește chirie lui Ilie Năstase pentru acel local. Recent s-a speculat că ea și soțul ei, Florin Pastramă, ar avea probleme cu banii, însă aceasta a infirmat aceste zvonuri.

În afacerea pe care o are, Brigitte Pastramă a declarat că a investit aproximativ 100.000 de euro și a cumpărat lucruri noi pentru local. În urmă cu câteva luni, fosta soție a lui Ilie Năstase a avut probleme cu angajații, însă se pare că totul s-a rezolvat.

„Nu suntem cu banii la pământ, cum s-a spus! Am cumpărat mai nou și câteva mii de animale electronice pentru locul de joacă, am luat decorul direct de la sursă. Am băgat vreo 100.000 de euro acum în afacere. Pot să-mi plătesc angajații, pot să-i plătesc lui Ilie la timp chiria. Acum am o echipă foarte bună și nu vreau să-i pierd. Dar trebuie să recunosc că noi câștigăm în perioada asta mai mult din imobiliarele lui Florin, care merg foarte bine”, a declarat Brigitte, la „Xtra Night Show”.

Deși nu au divorțat pe cale amiabilă, în septembrie 2019, cei doi s-au înțeles în privința afacerilor. După divorț, Brigitte îi plătește chirie lui Ilie Năstase pentru localul pe care acesta îl deține și în care ea și-a dezvoltat o afacere profitabilă.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Brigitte Pastramă își controlează soțul

Ea a recunoscut că este foarte geloasă și își controlează soțul. Brigitte și Florin Pastramă au instalate pe telefon aplicații care permit în timp real să vadă unde se află fiecare.

„Brigitte și Florin sunt două persoane foarte geloase. De aceea, avem pe telefon instalat un program astfel încât eu să știu mereu unde se află Florin, în timp real, sau cel puțin telefonul lui Florin, numai dacă își închide telefonul știu deja unde este, și Florin poate să vadă unde mă aflu eu”, a spus ea, la Antena Stars.

Citeşte şi:

În ce relații a rămas Codin Maticiuc cu Gina Pistol după despărțire. Ce spune despre Smiley, actualul iubit al vedetei: „Senzația e reciprocă”

Dan Capatos, scuipat de Gigi Becali. Reacția prezentatorului de la „Xtra Night Show”: „Ce ai, ți-am făcut ceva?”

Mioara Roman locuiește la hotel. Motivul pentru care fiica Oana a luat această decizie: „Eu trebuie să fiu sigură că ea este 100% OK”

PARTENERI - GSP.RO EXCLUSIV Ion Țiriac, propunerea DECENIULUI pentru Iohannis: „Mâine dimineață dau 30 de milioane de euro!”

Playtech.ro Amendă colosală pentru Antena 3 după ce Dan Puric și Dana Budeanu au fost la emisiunile lor

Observatornews.ro O profesoară arestată după ce ar fi făcut amor cu un elev de 14 ani în maşina sa. Cei doi şi-ar fi trimis mesaje în care mărturiseau cât de mult s-au bucurat de momentele lor intime, în SUA

HOROSCOP Horoscop 6 octombrie 2021. Vărsătorii au nevoie de echilibru, mai ales în timpul întâlnirilor planificate

Știrileprotv.ro „Căsătoriți pe nevăzute”. Miresei i s-a făcut rău după ceremonie: „Sunt debusolată”

Telekomsport ŞOC în cazul care a cutremurat ţara! Nu a murit! Văzută în altă ţară:“Erau ochii ei, sunt sigur de ce am văzut”