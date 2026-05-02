Britney Spears, acuzată oficial de conducere sub influența drogurilor și a alcoolului. Ce pedeapsă riscă artista

Britney Spears se confruntă din nou cu probleme legale, după ce Parchetul din comitatul Ventura a acuzat-o oficial de conducere sub influența substanțelor interzise. Artista, în vârstă de 44 de ani, a fost arestată pe 4 martie, după ce polițiștii au oprit-o pe autostrada US 101 din California, unde ar fi condus cu viteză excesivă și în mod haotic. Aceasta a fost eliberată pe cauțiune a doua zi.

Potrivit autorităților, cazul urmează să fie analizat în instanță, iar audierea preliminară este programată pentru luni. Procurorii au precizat că artista nu este obligată să fie prezentă fizic la acest termen.

Reacția echipei și tratamentul urmat

La scurt timp după incident, reprezentanții lui Britney Spears au catalogat comportamentul vedetei drept „nefericit și complet inacceptabil”, subliniind că situația ar putea reprezenta „primul pas către o schimbare mult așteptată” în viața acesteia.

Între timp, artista ar fi urmat un tratament într-o clinică de reabilitare, pentru probleme legate de consumul de substanțe, semn că încearcă să își recâștige echilibrul.

O carieră impresionantă, marcată de momente dificile

Fostă membră a celebrului show The Mickey Mouse Club, Britney Spears a devenit una dintre cele mai mari vedete pop ale anilor 90 și 2000. Hituri precum „…Baby One More Time”, „Toxic”, „Gimme More” sau „Im a Slave 4 U” au consacrat-o la nivel mondial.

Majoritatea albumelor sale au primit certificări de platină, iar două dintre ele – „…Baby One More Time” și „Oops!… I Did It Again” – au atins statutul de diamant.

Viață personală complicată și lupta pentru libertate

În autobiografia sa, The Woman in Me, publicată în 2023, artista a vorbit deschis despre dificultățile din viața sa: copilăria marcată de lipsuri, relația cu Justin Timberlake și presiunea constantă a celebrității.

După un moment de declin în 2007, cântăreața a fost plasată sub tutela tatălui său, Jamie Spears, care i-a controlat viața personală și financiară timp de 13 ani. În 2021, după o luptă intensă susținută și de fani prin mișcarea „Free Britney”, tutela a fost anulată.

Britney Spears, mamă a doi copii, s-a retras în mare parte din viața publică în ultimii ani, lansând doar câteva colaborări muzicale după ultimul album complet din 2016.

