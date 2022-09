Într-un interviu acordat producătorului de film Daphne Barak, fiul lui Britney Spears a vorbit despre mama lui, dar și despre sănătatea ei mintală.

„Cred că mama s-a luptat să ne ofere amândurora atenție și să ne arate dragoste în mod egal, dar nu cred că i-a reușit, iar eu și Preston ne simțim rău din cauza asta. Amândoi am trecut prin atât de multă presiune în trecut, încât acum trebuie să procesăm toate traumele pe care le-am înfruntat și trebuie să avem grijă de sănătatea noastră mintală”, a mărturisit adolescentul.

„Când va fi din nou bine, abia aștept să o văd”

Jayden și Sean Preston nu și-au mai văzut mama de câteva luni bune și nici nu au participat la nunta acesteia cu Sam Asghari. Fiul cel mic al cântăreței a explicat cât de greu a fost pentru el ca mama lui să fie mereu în centrul atenției. Jayden consideră că relația cu Britney Spears poate fi reparată treptat.

„Va fi nevoie de mult timp și efort. Pur și simplu îmi doresc să fie mai bine din punct de vedere psihic. Când va fi din nou bine, abia aștept să o văd”, a mai spus Jayden, menționând cât de mult o iubește pe mama lui. „Te iubesc foarte tare și îți doresc tot binele din lume. Poate într-o zi vom putea vorbi despre toate astea.”

„Iubirea pentru copiii mei nu are limite”

Britney Spears nu a ezitat să răspundă declarațiilor făcute de fiul ei cel mic. Artista a scris o postare lungă pe contul de Instagram, relatează CNN.

„Sunt foarte tristă să-l aud pe Jaden cum spune că nu am fost o mamă îndeajuns de bună pentru ei – și poate într-o zi ne vom vedea față în față și vom putea vorbi deschis despre asta. În sfârșit, am 40 de ani și sunt liberă de toate restricțiile familiei mele – îi spun fiului meu Jayden că-i trimit toată dragostea din lume, în fiecare zi, pentru tot restul vieții mele. Iubirea pentru copiii mei nu are limite”, a scris vedeta pe contul de Instagram.

Vedeta a fost deranjată de faptul că fiul ei a adus în discuție sănătatea ei mintală: „Cât despre sănătatea mea mintală… dragul meu copil, trebuie să pui mâna pe o carte și să citești una înainte măcar să încerci să te gândești la intelectul meu”.

Jayden a vorbit în cadrul interviului și despre bunicul său din partea mamei: „Îl iubesc cu toată inima mea; încerca doar să fie un tată bun”. Britney a reacționat: „Dacă poți cu adevărat să te uiți în spate cu mintea ta briliantă și sensibilă și să spui că ceea ce bunicul și bunica mi-au făcut este ok și să nu-i consideri oameni răi, da, atunci chiar te-am dezamăgit ca mama și poate asta este o discuție pe care trebuie să o porți cu tatăl tău față în față, să înveți ce e bine”.

Britney Spears s-a căsătorit în octombrie 2004 cu tatăl copiilor ei și a divorțat de acesta în iulie 2007. Federline are custodia deplină a ambilor băieți, Preston și Jayden.

FOTO: Hepta

