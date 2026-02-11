Britney Spears a făcut un pas important în viața sa profesională, vânzând drepturile catalogului său muzical emblematic într-o tranzacție impresionantă, scrie Page Six. Pe 30 decembrie 2025, cântăreața laureată cu Grammy și-a cedat drepturile către compania de publicare muzicală Primary Wave din New York.

Ce piese sunt incluse în vânzare

O sursă apropiată a declarat că această „tranzacție de referință” se apropie de valoarea de 200 de milioane de dolari, similară cu suma pe care Justin Bieber a primit-o în 2022 pentru catalogul său muzical. Printre piesele incluse în vânzare se numără hiturile care au definit cariera lui Spears, precum „…Baby One More Time”, „Oops!… I Did It Again” și „Toxic”, aceasta din urmă câștigând un Grammy pentru Cel Mai Bun Înregistrare Dance în 2005.

De asemenea, albumul său de debut din 1999 și al patrulea album de studio, „In The Zone”, au fost parte din contractul semnat. Chiar dacă artista a renunțat la industria muzicală în ianuarie 2024, după o perioadă dificilă marcată de tutela de 13 ani între 2008 și 2021, surse apropiate au menționat că Spears, acum în vârstă de 44 de ani, este încântată de această afacere și o sărbătorește alături de cei doi fii ai săi, Sean Preston, de 20 de ani, și Jayden James, de 19 ani.

„Este foarte mândră de această realizare”, a adăugat sursa, subliniind că Spears a dorit să-și concentreze energia pe familia ei și pe susținerea lui Jayden, care își explorează propria carieră muzicală. Conform Us Weekly, artista îl ajută să se conecteze cu producători cu care a colaborat în trecut. „Vrea să-l ajute să fie protejat și ghidat prin acest proces”, a spus un insider.

De când nu a mai susținut concerte

Deși Britney Spears nu a mai lansat albume sau nu a mai susținut concerte din 2018, când a încheiat turneul „Piece of Me” în Austin, Texas, influența sa rămâne puternică în industria muzicală, iar decizia de a vinde catalogul său pune în lumină tendința tot mai frecventă a artiștilor de a valorifica aceste drepturi.

Printre cei care au adoptat strategii similare se numără Stevie Nicks, Shakira, Bruce Springsteen și Bob Dylan.

