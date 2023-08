Britney Spears a angajat-o pe avocata de top a vedetelor în materie de divorț, Laura Wasser, și va continua să lucreze cu avocatul ei, Mathew Rosengart, un fost procuror federal care a scos-o, în mod uluitor, de sub tutelă și de sub controlul tatălui ei. Nici Wasser și nici Rosengart nu au făcut comentarii cu privire la acest proces.

Sam Asghari – un antrenor, model și actor care a apărut în emisiunile „Black Monday” și „Hacks” – a cerut-o în căsătorie pe Britney Spears în septembrie 2021, iar cuplul s-a căsătorit în iunie 2022. Înainte, cei doi se întâlniseră prima dată în urmă cu mai bine de cinci ani, după ce se cunoscuseră pe platoul de filmare al videoclipului din 2016 al lui Spears pentru „Slumber Party”, o piesă de pe albumul ei „Glory”.

Un reprezentant al lui Asghari nu a răspuns solicitării publicației internaționale de a comenta, în legătură cu despărțirea.

Britney Spears s-a logodit cu Sam Asghari când se afla încă sub tutelă

Când artista s-a logodit cu modelul, aceasta se afla încă sub tutelă. Cu toate acestea, ea era pe cale să se elibereze de aranjamentul legal cu ajutorul avocatului Mathew Rosengart și a lucrat cu succes pentru ca instanța să îl suspende pe tatăl ei, ceea ce a fost primul pas în eventuala încetare a tutelei.

Atunci când a depus mărturie spre sfârșitul celor 13 ani de tutelă, Britney Spears a împărtășit dorința ei de a se căsători cu Sam Asghari și de a avea mai mulți copii, dar a susținut că nu avea permisiunea de a face acest lucru, deoarece finanțele sale și, în esență, fiecare aspect al vieții sale erau controlate de tutorele ei, inclusiv de tatăl ei, Jamie Spears. „Aș vrea să evoluez și vreau să am parte de o afacere adevărată, vreau să mă pot căsători și să am un copil. Mi s-a spus că nu sunt capabilă să mă căsătoresc sau să am un copil”, a pledat Spears în fața judecătorului în iunie 2021.

În decembrie 2021, la o lună după ce a ieșit de sub tutela tatălui său, un judecător i-a acordat lui Britney Spears puterea de a semna documente singură pentru prima dată în peste 13 ani, ceea ce ar include semnarea unui certificat de căsătorie. „Ea are puterea de a face orice vrea să facă”, declarase Rosengart reporterilor în fața tribunalului. Aproximativ șase luni mai târziu, cuplul s-a căsătorit.

Madonna a participat la nunta lui Britney Spears cu Sam Asghari

Aceștia s-au căsătorit în cadrul unei ceremonii intime la casa artistei din Thousand Oaks, California, în fața a aproximativ 60 de invitați, printre care Madonna, Selena Gomez, Drew Barrymore și Paris Hilton. Tatăl ei, mama Lynn Spears și sora Jamie Lynn Spears nu au fost prezenți.

Cântăreața se afla la cea de-a treia căsătorie. Fostul cuplu nu are niciun copil împreună. În aprilie 2022, cu două luni înainte de a se căsători, Britney Spears și Sam Asghari au anunțat că aceasta era însărcinată. În luna următoare, cântăreața a spus că a pierdut copilul.

Superstarul are doi copii, Sean și Jayden, cu cel de-al doilea soț, Kevin Federline, fostul ei dansator, cu care a fost căsătorită între 2004 și 2007. Cuplul a jucat în propriul reality show de scurtă durată, „Britney and Kevin: Chaotic”, în 2005. Prima căsătorie a cântăreței a fost cea cu prietenul ei din copilărie Jason Alexander, care a fost anulată în 2004, după ce au fost căsătoriți timp de 55 de ore în total. În 2022, Alexander a stricat nunta lui Spears cu Asghari și a fost arestat pentru că a intrat fără drept în casa acesteia.

