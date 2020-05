De Denisa Macovei,

Ai ales să rămâi în București, în timp ce fetele tale se aflau la Constanța. Cum ai rezistat?

Am rămas în București pentru că „Teo Show” se difuzează zilnic, de luni până vineri și se transmite live. Ținem cont de toate recomandările autorităților și realizăm emisiunea cu maximă responsabilitate. Fetele au rămas la Constanța și sunt în siguranță acolo. Am „rezistat” pentru că există FaceTime (n.r. aplicație de videoconferință). Am decis împreună, eu cu soția, să procedem așa, pentru că era cel mai bine pentru întreaga familie. La Constanța avem casă, curte, fetele se pot juca, și așa este cel mai bine pentru ele.

Cum a fost izolarea de unul singur? Ce ai descoperit la tine?

În primul rând, am descoperit ca trebuie să schimb parchetul, care s-a tocit din cauza pașilor pe care i-am tot făcut, în această perioadă, dintr-o încăpere în alta. Eu am avut avantajul, cumva, că am mai ieșit din casă, mergând la serviciu, și timpul a trecut altfel. M-am uitat la filme, ascult muzică, și mai nou, de aproximativ o lună m-am reapucat de pian.

De când cânți la pian?

Nu sunt un mare pianist, dar am învățat să cânt la pian de mic. Părinții mei m-au îndrumat să învăț să cânt la acest instrument extraordinar, apoi am făcut niște lecții la Liceul Dinu Lipatti. Am studiat pianul în clasa a IX-a și a X-a, iar acum de când această „frumoasă” izolare, mi-am comandat pianină și m-am reapucat de studiu. Mi-am readus aminte de cât de frumos este să cânți la pian.

Ce stare psihică ai avut în perioada de izolare?

Am avut un moment când „am luat-o razna”, la început, și asta pentru că urmăream toate știrile, pentru că citeam absolut tot în acest sens, ca să fiu la curent cu tot. Era și o noutate pentru toată lumea, eram în prima fază de adaptare. După vreo două săptămâni, m-am mai relaxat. Sunt conștient că e o perioadă în care trebuie să fim foarte atenți și fac tot ce ține de mine pentru că eu și cei din jurul meu să fim în siguranță. Iar la muncă s-au luat toate măsurile de igienă și distantare socială, se respectă toate recomandările autorităților.

Chiar dacă nu ești născut în Contanța, marea ta dragoste este litoralul românesc. Cum vezi că vor decurge lucrurile vara asta?

Cred că ne vom bucura de vară, probabil prin lunile iulie, august, însă ne vom bucura diferit comparativ cu anii trecuți. Chiar dacă nu vor mai exista anumite restricții, nu știm încă cum va fi, cu toții ne vom readapta la noul știl de viață socială. Vor lipsi îmbrățisările, strângerile de mână, va fi nevoie în continuare de acea distanțare socială. Sper din tot sufletul să ne întoarcem cât mai repede la normalitate. Cred că tuturor ne e dor de mare, de ieșirile cu prietenii, de libertate.

Mai ai încredere să călătorești în viitorul apropiat?

Da, am încredere să călătoresc dacă acest lucru va fi posibil, dacă autoritățile vor permite acest lucru. Cel mai probabil, o vacanță departe de București sau de România voi avea abia la anul. Cu toții trebuie să fim precauți și responsabili, să avem grijă de noi și, implicit de ceilalți, să purtăm mască în locurile publice, să avem mănuși, să avem grijă strictă la igienă și să păstrăm distanța de siguranță față ce cei de lângă noi.

Care va fi primul lucru pe care îl vei face când se vor ridica toate restricțiile?

Voi organiza o întâlnire, undeva la un restaurant, cu familia, cu prietenii, ca să ne petrecem timpul împreună, să râdem, să povestim, așa cum făceam înainte. Cât de importante erau acele lucruri care ni se păreau atât de banale, la îndemână. Și cât de mult le prețuim acum.

