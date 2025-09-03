Începând cu 5 septembrie, de la 21:30, Antena Stars aduce surpriza toamnei: Bursucu, care a avut emisiunea „Cu ochii pe Insulă” la Antena 1, intră în echipa postului și, împreună cu Andreea Frăţilă, aduc energie și umor telespectatorilor în fiecare vineri, sâmbătă și duminică, într-un nou sezon „Xtra Night Show”.

Bursucu trece de la Antena 1 la Antena Stars

Venirea lui Bursucu marchează un moment important pentru Antena Stars. Iubit de public pentru carisma, energia și umorul său inconfundabil, cu un stil autentic, direct și mereu pus pe glume, el promite să aducă o doză uriașă de distracție și să transforme fiecare ediție „Xtra Night Show” într-un adevărat spectacol.

Împreună cu Andreea Frățilă formează o echipă efervescentă, gata să aducă în casele telespectatorilor combinația ideală de energie, umor și povești mondene. „Xtra Night Show” promite un weekend plin de divertisment, povești savuroase și invitați speciali, în fiecare vineri, sâmbătă și duminică, de la 21:30, pe Antena Stars.

„Abia aștept să pornesc această nouă aventură la Antena Stars! Emisiunea „Xtra Night Show” o să fie cu de toate – energie, distracție și subiecte exclusive. Alături de Andreea Frățilă sunt sigur că o să iasă o combinație de zile mari. Antena Stars vine cu un suflu nou și mă bucur că fac parte din echipă. Suntem pregătiţi să aducem telespectatorilor conţinut fresh și, mai ales, pe bune”, dezvăluie Bursucu.

Reacția MAE, după ce Adrian Năstase și Viorica Dăncilă au stat lângă Vladimir Putin, Xi Jinping și Kim Jong-un, în China
Recomandări
Reacția MAE, după ce Adrian Năstase și Viorica Dăncilă au stat lângă Vladimir Putin, Xi Jinping și Kim Jong-un, în China
Bursucu’ a semnat un nou contract în televiziune. Ce emisiune va prezenta și pe cine va avea alături: „Abia aștept”

Declarațiile Andreei Frățilă

De asemenea, şi Andreea Frăţilă afirmă „Sunt extrem de fericită și onorată să intru în familia Xtra Night Show, de la Antena Stars! Abia aștept să aducem telespectatorilor cele mai tari exclusivități, interviuri inedite și povești spectaculoase din viața vedetelor.

Pentru mine, această experiență înseamnă enorm, chiar dacă am mai prezentat emisiuni mondene în trecut, acum este totul la un alt nivel: o energie nouă, un proiect ambițios. Sunt foarte încântată că voi împărți platoul cu Bursucu, un om pe care îl cunosc de ani buni, dar cu care nu am avut ocazia să colaborez până acum.

Sunt convinsă că vom face o echipă senzațională și că vom aduce mereu surprize plăcute pentru public. Nu mai am răbdare să începem această aventură! Ne vedem din 5 septembrie, de la ora 21.30, la Xtra Night Show!”.

Emisiunea Xtra Night Show poate fi urmărită începând cu 5 septembrie, în fiecare vineri, sâmbătă şi duminică, de la 21.30, pe Antena Stars.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Cum ocolesc producătorii auto chinezi tarifele la mașini electrice în Uniunea Europeană, inclusiv în România: importă hibride
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Viorica Dăncilă a făcut public un detaliu extrem de dureros: „N-o să uit niciodată, te marchează pentru tot restul vieții. Eram la Strasbourg, și într-o dimineață asistenta pe care o aveam a bătut la ușă…” Spune că a șocat-o ce a urmat
Viva.ro
Viorica Dăncilă a făcut public un detaliu extrem de dureros: „N-o să uit niciodată, te marchează pentru tot restul vieții. Eram la Strasbourg, și într-o dimineață asistenta pe care o aveam a bătut la ușă…” Spune că a șocat-o ce a urmat
E oficial! Toți părinții trebuie să știe! Ministrul Educației, Daniel David, a anunțat clar data la care începe școala
Unica.ro
E oficial! Toți părinții trebuie să știe! Ministrul Educației, Daniel David, a anunțat clar data la care începe școala
Surpriză în showbiz! Celebra actriță s-a căsătorit cu iubita ei în cadrul unei ceremonii superbe
Elle.ro
Surpriză în showbiz! Celebra actriță s-a căsătorit cu iubita ei în cadrul unei ceremonii superbe
gsp
Ruptură definitivă! Florin Răducioiu și-a anulat nunta și s-a despărțit de Andreea. Ce spun apropiații
GSP.RO
Ruptură definitivă! Florin Răducioiu și-a anulat nunta și s-a despărțit de Andreea. Ce spun apropiații
„Colosseumul” României e gata în proporție de 70%: „Va arăta fantastic!” » Proiectul a scăpat de tăierea fondurilor guvernamentale
GSP.RO
„Colosseumul” României e gata în proporție de 70%: „Va arăta fantastic!” » Proiectul a scăpat de tăierea fondurilor guvernamentale
Parteneri
Legendarul actor Eric Roberts, fratele Juliei Roberts, în România! Ce l-a impresionat enorm aici și în ce magazin a ținut morțiș să intre. S-a dus glonț spre raionul de dulciuri, ce a zis intră în istorie!
Libertateapentrufemei.ro
Legendarul actor Eric Roberts, fratele Juliei Roberts, în România! Ce l-a impresionat enorm aici și în ce magazin a ținut morțiș să intre. S-a dus glonț spre raionul de dulciuri, ce a zis intră în istorie!
Cel mai PARȘIV bărbat din zodiac. Te minte fără remușcări, dispare și apare în viața ta când are el chef. FUGI de el dacă poți!
Avantaje.ro
Cel mai PARȘIV bărbat din zodiac. Te minte fără remușcări, dispare și apare în viața ta când are el chef. FUGI de el dacă poți!
Cum arată vila de lux a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: mobilier scump și un pat care valorează cât o mașină
Tvmania.ro
Cum arată vila de lux a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: mobilier scump și un pat care valorează cât o mașină

Alte știri

România, campioană la inflație și în luna iulie 2025
Știri România 13:24
România, campioană la inflație și în luna iulie 2025
Sumele împrumutate prin camătă vor fi confiscate din nou împreună cu dobânzile: „Pleci fără bani la pușcărie”
Știri România 13:00
Sumele împrumutate prin camătă vor fi confiscate din nou împreună cu dobânzile: „Pleci fără bani la pușcărie”
Parteneri
COVID-19 revine în forță la început de an școlar: „Avem o creștere de peste 80% pe săptămână”. Simptome neobișnuite la copii
Adevarul.ro
COVID-19 revine în forță la început de an școlar: „Avem o creștere de peste 80% pe săptămână”. Simptome neobișnuite la copii
Câți bani a primit Vladislav Blănuță la semnătură de la Dinamo Kiev și suma colosală pe care o va încasa în cei 5 ani de contract. Exclusiv
Fanatik.ro
Câți bani a primit Vladislav Blănuță la semnătură de la Dinamo Kiev și suma colosală pe care o va încasa în cei 5 ani de contract. Exclusiv
Cele mai bune cărți despre bani pentru adolescenți
Financiarul.ro
Cele mai bune cărți despre bani pentru adolescenți

Monden

Bursucu’ a semnat un nou contract în televiziune. Ce emisiune va prezenta și pe cine va avea alături: „Abia aștept”
Stiri Mondene 13:19
Bursucu’ a semnat un nou contract în televiziune. Ce emisiune va prezenta și pe cine va avea alături: „Abia aștept”
Finala Insula Iubirii, 3 septembrie 2025 - toate evenimentele din emisiune
Stiri Mondene 12:41
Finala Insula Iubirii, 3 septembrie 2025 – toate evenimentele din emisiune
Parteneri
Olivia Steer, gest surprinzător cu puțin timp înainte să se afle de divorțul de Andi Moisescu. Ce decizie a luat fosta prezentatoare
Elle.ro
Olivia Steer, gest surprinzător cu puțin timp înainte să se afle de divorțul de Andi Moisescu. Ce decizie a luat fosta prezentatoare
Ar putea fi cea mai dură lovitură pentru români din ultimii ani. „Caut să fiu cât se poate de corect cu România”, a spus Ilie Bolojan, înainte de a face anunțul care a dat fiori reci tuturor
Unica.ro
Ar putea fi cea mai dură lovitură pentru români din ultimii ani. „Caut să fiu cât se poate de corect cu România”, a spus Ilie Bolojan, înainte de a face anunțul care a dat fiori reci tuturor
Ce s-a întâmplat cu o fetiță de 10 ani care a plutit pe o saltea din Vama Veche până în Bulgaria. Detaliul care i-a lăsat mască pe toți...Ce a făcut unchiul ei
Viva.ro
Ce s-a întâmplat cu o fetiță de 10 ani care a plutit pe o saltea din Vama Veche până în Bulgaria. Detaliul care i-a lăsat mască pe toți...Ce a făcut unchiul ei
Parteneri
GALERIE FOTO: Mădălina Ghenea a cucerit covorul roșu de la Veneția! Ținuta ei a lăsat pe toată lumea fără cuvinte
TVMania.ro
GALERIE FOTO: Mădălina Ghenea a cucerit covorul roșu de la Veneția! Ținuta ei a lăsat pe toată lumea fără cuvinte
"Din plin i-a luat!" Trei tineri muncitori uciși pe loc de o cisternă când făceau marcaje pe A1, la Boița
ObservatorNews.ro
"Din plin i-a luat!" Trei tineri muncitori uciși pe loc de o cisternă când făceau marcaje pe A1, la Boița
Parteneri
Ruptură definitivă! Florin Răducioiu a anulat nunta și s-a despărțit de Andreea
GSP.ro
Ruptură definitivă! Florin Răducioiu a anulat nunta și s-a despărțit de Andreea
Andrei Burcă a numit dezavantajul vieții în China: „Încerc, dar e mai greu” » Cum arată orașul unde evoluează: e aproape cât Bucureștiul
GSP.ro
Andrei Burcă a numit dezavantajul vieții în China: „Încerc, dar e mai greu” » Cum arată orașul unde evoluează: e aproape cât Bucureștiul
Parteneri
„Atacul rusesc” asupra avionului Ursulei von der Leyen, poveste de presă?
Mediafax.ro
„Atacul rusesc” asupra avionului Ursulei von der Leyen, poveste de presă?
Ascunzătoarea lui Emil Gânj, găsită de polițiști! Ucigașul și-a construit un „adăpost” sub pământ
StirileKanalD.ro
Ascunzătoarea lui Emil Gânj, găsită de polițiști! Ucigașul și-a construit un „adăpost” sub pământ
Doliu în lumea boxului! A murit Joe Bugner, fostul campion la categoria grea. Și-a dat ultima suflare la 75 de ani, la azil
Wowbiz.ro
Doliu în lumea boxului! A murit Joe Bugner, fostul campion la categoria grea. Și-a dat ultima suflare la 75 de ani, la azil
Promo
Ameliorează durerea rapid in caz de entorsă
Advertorial
Ameliorează durerea rapid in caz de entorsă
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Advertorial
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Parteneri
Un nepalez a fost găsit în stare de inconștiență la marginea unui drum din Vaslui! Străinul a fost salvat la timp de un jandarm aflat în timpul liber
Wowbiz.ro
Un nepalez a fost găsit în stare de inconștiență la marginea unui drum din Vaslui! Străinul a fost salvat la timp de un jandarm aflat în timpul liber
VIDEO Cutremur de 6 grade cu peste 800 de morți. Alte sute de oameni, dați dispăruți și căutați sub dărâmături
StirileKanalD.ro
VIDEO Cutremur de 6 grade cu peste 800 de morți. Alte sute de oameni, dați dispăruți și căutați sub dărâmături
Când vor fi virate pensiile pe card în luna septembrie 2025
KanalD.ro
Când vor fi virate pensiile pe card în luna septembrie 2025

Politic

Elena Lasconi, mesaj pentru Bolojan. L-a pus la punct și pe Nicușor Dan: „După un dulap, ne-am trezit cu o noptieră. Puteți fi suspendat”
Politică 13:23
Elena Lasconi, mesaj pentru Bolojan. L-a pus la punct și pe Nicușor Dan: „După un dulap, ne-am trezit cu o noptieră. Puteți fi suspendat”
Eurobarometru. Tendință ușoară de creștere a euroscepticismului în România. Beneficiile economice ale UE, cele mai apreciate
Analiză
Politică 10:08
Eurobarometru. Tendință ușoară de creștere a euroscepticismului în România. Beneficiile economice ale UE, cele mai apreciate
Parteneri
Parcare cu surprize, în București – tarife pestrițe, la pixul primarilor. Cât te costă, unde și de ce
Spotmedia.ro
Parcare cu surprize, în București – tarife pestrițe, la pixul primarilor. Cât te costă, unde și de ce
SIE angajează spioni, zugravi, șoferi și oameni care să te urmărească pe Facebook și Instagram. Zeci de posturi scoase la concurs
Fanatik.ro
SIE angajează spioni, zugravi, șoferi și oameni care să te urmărească pe Facebook și Instagram. Zeci de posturi scoase la concurs
O premieră medicală care poate salva vieți: Plămân de porc funcțional la om timp de 9 zile
Spotmedia.ro
O premieră medicală care poate salva vieți: Plămân de porc funcțional la om timp de 9 zile