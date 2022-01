Prezentatorul emisiunii de la PRO TV „Ce spun românii?” a schimbat rolurile și acum a fost el cel care a răspuns întrebărilor. Cabral a fost invitat în urmă cu câteva zile în emisiunea lui Cătălin Măruță, iar una dintre întrebări a fost dacă se uită la filmele pentru adulți. După ce a recunoscut că da, soțul Andrei a fost curios să afle când s-a uitat invitatul său ultima dată la acest gen de filme.

„Da. Ce, tu nu faci research? Cred că săptămâna trecută m-am uitat. Nu mai am net. Am uitat să-l plătesc. Și vecinul a schimbat parola. Nu pot să mă mai leg la Wi-Fi-ul lui. Am urlat aseară să dea drumul la Wi-Fi de guest”, a fost răspunsul lui Cabral.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Cum îl alintă Andreea Ibacka pe Cabral

Următoarea întrebare a fost cum îl alintă Andreea Ibacka pe Cabral. Prezentatorul de la PRO TV a mărturisit că soția lui îi spune „mic, grasule sau mișcă mai repede animalule”. O altă curiozitate a fost dacă vedeta doarme cu spatele către Andreea Ibacka. „Nu, că îmi e frică. Are cuțite. Dorm cu fața, puțin depărtat și cu un ochi deschis. Orice o fi… cum s-a mișcat puțin cum…”, a glumit Cabral.

Prezentatorul de la „Ce spun românii?” și-a amintit de momentul în care a vrut să conducă o mașină de Formula 1, însă, din păcate, nu a reușit să încapă în ea.

„Mi-am dorit foarte mult să conduc o mașină de Formula 1. M-am dus, m-am agitat și am ajuns, dar n-am avut loc să intru în mașină. Toți piloții de Formula 1 au 64 de kilograme și 41 la picior, adunate picioarele adică. Și când a venit elefantul… Când am pus primul picior în mașină, mașina a zis: «Of»”, a mai povestit Cabral.

PARTENERI - GSP.RO Anamaria Prodan, atac suburban la adresa lui Laurențiu Reghecampf. Jigniri fără precedent: „Cumetre...

Playtech.ro BOMBĂ! Irinel Columbeanu și Monica Gabor, decizie definitivă la tribunal. Răsturnare de situație!

Observatornews.ro "Doamne ce viaţă nedreaptă! Ați plecat prea devreme suflete bune". Cine sunt cele trei victime ale cumplitului accident din Mehedinţi, provocat de un şofer de 18 ani

HOROSCOP Horoscop 14 ianuarie 2022. Racii trebuie să fii pregătiți pentru situații ciudate, încurcături, inclusiv unele legate de datorii

Știrileprotv.ro Tot mai multe românce își aleg parteneri de viață mai tineri. Care ar fi diferența de vârstă ideală

Telekomsport Incredibil! Lucrurile normale pentru alţii pe care Anamaria Prodan i le-a interzis lui Reghe în timpul căsniciei: "Ce vrei tu, mă?"

PUBLICITATE Cum poți deveni membru al clubului BestSecret și ce beneficii ai